En las listas negras del SAT, donde el fisco ubica a contribuyentes sospechosos o descubiertos por simular operaciones, hay un apartado llamado "Reducción de Multas" Abel Garza Gómez, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, advirtió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica en sus "listas negras" a los contribuyentes que solicitan una reducción de multas, lo que perjudica sus relaciones comerciales. En entrevista con Reforma, el directivo detalló que el comunicado 041/2022 que emitió el SAT el pasado 31 de agosto para refrendar la facilidad administrativa para reducción de multas de hasta un 100 por ciento, omitió informar que en esas "listas negras", en las que el fisco ubica a contribuyentes sospechosos o descubiertos por simular operaciones, hay un apartado llamado "Reducción de Multas". Como reportamos, la autoridad fiscal ha marcado de manera definitiva a 132 contribuyentes como emisores de facturas sin operaciones de respaldo y que evaden impuestos, en lo que va de 2022. Cabe resaltar que en los últimos cinco años creció 12.1 veces el número de contribuyentes señalados como “factureros”, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para dimensionar la detección de las empresas factureras, los datos revelan que al cierre de septiembre de 2016, apenas 895 contribuyentes estaban en la lista negra de quienes emitieron facturas electrónicas sin tener activos, domicilio, infraestructura o personal que sustentara sus operaciones, para septiembre de 2021, la cifra llegó a 11 mil 762. Garza Gómez expuso que algunos proveedores de validación XML (formato de facturas electrónicas timbradas) están incluyendo en sus reportes de "listas negras" a quienes solicitaron reducción de multas, los cuales están ubicados en ellas bajo lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a quienes realizan operaciones simuladas. "Es conveniente precisar entre los usuarios de dichos validadores que de ninguna manera deberán considerar a quienes pidieron reducción de multas en la categoría de los contribuyentes que realizan operaciones simuladas, los cuales se ubican por separado en el artículo 69-B del ordenamiento antes citado", dijo al diario. Por su parte, el director del Instituto recomendó a los contribuyentes que revisen el importe de sus multas a solicitar en reducción y compararlo contra las incomodidades que les podría ocasionar estar publicado en las "listas negras" del SAT. Finalmente, destacó que el fisco está obligado a publicar en su página de internet el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como los montos otorgados, de quienes pidieron reducción de multas.