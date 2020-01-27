Según los expertos, el SAT podrá cumplir y rebasar las metas de recaudación para 2020. El Paquete Económico 2020 estima niveles de recaudación que corresponden a un crecimiento de 2% de la economía...

Según los expertos, el SAT podrá cumplir y rebasar las metas de recaudación para 2020. El Paquete Económico 2020 estima niveles de recaudación que corresponden a un crecimiento de 2% de la economía. El problema es que la mayoría de los expertos no da más de 1%. Además, los principales impuestos han caído. El ISR tuvo una caída de 1.6% frente a lo logrado en 2018. Por el otro lado, el IVA cayó 3.7%. El Paquete Económico dice que la recaudación debe aumentar 3% en ISR y 3.6% en IVA. Esto equivale a 90 mil millones de pesos más. Pero de acuerdo con Rafael Llores, director general de CPA Visión, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no tendrá problemas para cumplir con la meta. En entrevista con El Universal, el experto dijo que el SAT debe aplicar medidas específicas y certeras que, aunque no serán populares, ayudarán a conseguir el objetivo.

El SAT aprovecha sus facultades

De acuerdo con el experto, el SAT ya está haciendo uso de las facultades que las últimas reformas le han dado. Principalmente, el SAT se ha enfocado en casos de discrepancia fiscal. También han hecho muchas invitaciones a empresas grandes, medianas y chicas para aclarar su situación fiscal. Otras medidas que el SAT ya tomó también podrían mejorar la recaudación. Por ejemplo, el buzón tributario. Según un estudio del Banco Mundial, la obligación de habilitar esta herramienta ayudará a recaudar 2% del PIB en 2020. Con estas medidas y el mando de Raquel Buenrostro, el especialista cree que el SAT podría rebasar las metas de recaudación. Con información de El Universal.

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