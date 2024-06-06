El SAT actualizó las reglas de validación de la matriz de errores del CFDI, así como el esquema XSD El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) global es un mecanismo que permite a los contribuyentes emitir un sólo documento para registrar todas las operaciones realizadas con el público en general en un periodo determinado, generalmente de manera diaria, semanal o mensual. El CFDI global es útil para negocios que realizan numerosas ventas de bajo monto a consumidores finales, quienes no requieren de un comprobante individual por cada transacción. El 4 de junio de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó las reglas de validación de la matriz de errores del CFDI, así como el esquema XSD. A través de esta modificación, se actualiza la validación número 36, que valida el atributo “Año” del nodo “InformacionGlobal”, que se utiliza cuando se emite un comprobante global, que amparan aquellas operaciones por las que el cliente no solicitó factura. Fiscalia explicó que hasta antes de esta modificación, la regla establecía que el año tenía que ser igual al año actual o al año anterior.

El CFDI global puede ser de hasta 5 años hacia atrás

Además, señaló que con esta modificación se establece que habrá error en el comprobante cuando el valor registrado en el campo “Año”, no es igual al año en curso o no contiene un valor de hasta 5 ejercicios anteriores. Lo anterior significa que con este cambio se permite que el valor de este campo sea del ejercicio en curso o de cinco ejercicios atrás. En lo que respecta al esquema XSD, Fiscalia indicó que se actualiza la validación para que el valor mínimo de este campo sea 2019.