Parece que la estrategia de las autoridades fiscales para los próximo años se centrará en la fiscalización. De enero a julio de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo 10,...

Parece que la estrategia de las autoridades fiscales para los próximo años se centrará en la fiscalización. De enero a julio de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo 10,710 auditorías o actos de fiscalización. Esto llevó a la recaudación de ingresos adicionales por 247 mil millones de pesos; además, el fisco recaudó otros siete mil millones de pesos por multas. Por cada peso invertido en fiscalización, el SAT obtuvo 131.8 pesos de vuelta. Los ingresos se pueden desglosar de la siguiente manera:

136 mil millones de pesos por recaudación secundaria. Esto incluye cobranza coactiva y actos de fiscalización a través de acciones para elevar la eficiencia recaudatoria.

111 mil millones de pesos por ingresos virtuales. Esto se refiere a montos que los contribuyentes ya no podrá utilizar para futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, realizar compensaciones o aplicar pérdidas fiscales.

De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del primer semestre, la recaudación secundaria representó el 13% del total de captación de impuestos.

Las estrategias del SAT

En entrevista con El Financiero, Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que la estrategia más común del SAT cuando se trata de recaudación secundaria es la carta invitación. Básicamente, la carta es solamente un acto declarativo. Se utiliza para que la autoridad exhorte al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, presentándole una propuesta de pago. Las personas físicas y morales tienen 15 días para realizar la aclaración cuando reciben una carta invitación. En entrevista con el mismo medio, Miguel Ángel Tavares, vicepresidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que el SAT cuenta con toda la información necesaria para fiscalizar a los contribuyentes. Por ejemplo, la información del CFDI contiene nivel de ingresos, retenciones y deducciones. El fisco combina esta información con sus algoritmos y modelos de riesgo, y de aquí se generan automáticamente las cartas invitación. Sin embargo, los programas automáticos no toman en cuenta algunas deducciones que sí están permitidas en las leyes fiscales y que no tienen correspondencia con un CFDI; por ejemplo, deducción de inversiones, ajuste anual por inflación y pérdidas cambiarias.

Seguirá la fiscalización

Antes de presentar el Paquete Económico 2022, Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, dijo que no contaría con aumentos de impuestos; en cambio, se enfocaría en fiscalización, combate a la evasión y el apoyo a los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, también ha hablado sobre más fiscalización en 2022 y los próximos años. Durante su participación en el Foro Nacional de Especialistas en Seguridad Social, Romero dijo que el enfoque será mejorar la recaudación a través de ajustes en fiscalización y combate a la defraudación fiscal. Romero destacó las estrategias que han funcionado hasta el momento como presionar a grandes contribuyentes, las tasas efectivas de ISR y la vigilancia fiscal. Estas acciones han ayudado a mejorar la recaudación en 2% del PIB sin necesidad de una reforma de fondo. Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/20/obtiene-sat-248-mil-mdp-por-fiscalizacion/

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