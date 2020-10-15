El Senado rechazó la terna de candidatos para dirigir la Prodecon que propuso AMLO. A inicios de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la terna de candidatos para dirigir la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Los candidatos son: Ricardo Rodríguez Vargas, Marta Patricia Jiménez Oropeza y Carlos Alberto Puga Bolio. El problema con la terna es que ninguno de los candidatos cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley. El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Prodecon establece los requisitos que debe reunir una persona para ser designada titular de la Prodecon. Entre los requisitos necesarios destacan los siguientes:

Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal. Cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación. No haber ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal. Ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto en los últimos tres años previos a su nombramiento.

¿Por qué no reúnen los requisitos?

En cuanto a una carrera afín a la materia tributaria, dos de las personas propuestas no cumplen con dicho requisito. Esto se debe a que tienen estudios en Administración y Economía, y solamente uno de ellos cumple al ser licenciado en Derecho. Es decir, Carlos Alberto Puga Bolio sería el único que cumple con este requisito. Después están los cinco años de experiencia en materia fiscal. Como expertos dijeron a El Contribuyente, a la luz de los currículums que se presentaron y conociendo la trayectoria de las tres personas propuestas, no se tiene evidencia de que tengan esa experiencia acreditada en materia fiscal El último requisito impide que Ricardo Rodríguez Vargas ocupe el puesto. Recientemente renunció a su cargo como titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo que antes se conocía como Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El Senado rechazó la propuesta de AMLO

Ayer, el Senado de la República devolvió al presidente López Obrador la terna que envió. De acuerdo con su resolución, no hay condiciones jurídicas ni fácticas para elegir al titular según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Prodecon. Esto se debe a que hay una demanda de amparo contra la propuesta presidencial. A finales de junio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo, A.C. consiguieron un amparo para detener el procedimiento de la Prodecon. El 20 de agosto, el juez primero de distrito en materia administrativa en el estado de Nuevo León concedió la suspensión definitiva.Con información de La Razón y La Jornada https://www.razon.com.mx/mexico/senado-devuelve-amlo-terna-director-prodecon-408912 https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/economia/028n2eco

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