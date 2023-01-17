Ante una conducta ilícita por parte de su personal del fisco, los contribuyentes deben denunciar en los canales oficiales de la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientement...

Ante una conducta ilícita por parte de su personal del fisco, los contribuyentes deben denunciar en los canales oficiales de la autoridad El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente indicó lo que pueden hacer los contribuyentes en caso de que sean víctimas de una conducta ilícita por parte de su personal. A través de su cuenta de Twitter, la autoridad fiscal indicó que ante una conducta ilícita por parte de su personal, los contribuyentes deben denunciar y compartió el enlace de su portal Anticorrupción.

Si has sido víctima o testigo de alguna conducta ilícita por parte del personal del SAT ¡Denuncia! Conoce los medios de denuncia y el minisitio de Anticorrupción aquí https://t.co/KBeecpl7MC pic.twitter.com/O0GeCzVfBi — SATMX (@SATMX) January 4, 2023

De acuerdo con la información publicada por el SAT, el combate a la corrupción forma parte de sus estrategias de recaudación a través del 'abc' como eje institucional, que se traduce en lo siguiente:

aumentar la recaudación bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción.

La autoridad fiscal asegura que el combate a la corrupción ha permitido erradicar prácticas mediante las cuales contribuyentes y servidores públicos cometen delitos para evadir o eludir impuestos. Puedes ver los medios de denuncia y el minisitio de Anticorrupción del SAT aquí.