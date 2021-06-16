Son cada vez más las personas que se interesan por la llamada “inteligencia financiera”, como una manera de llevar una vida más tranquila y asegurarse un futuro, también tranquilo, sin tener que de...

*Son cada vez más las personas que se interesan por la llamada “inteligencia financiera”, como una manera de llevar una vida más tranquila y asegurarse un futuro, también tranquilo, sin tener que depender del futuro de las pensiones de jubilación en nuestro país.*

En este texto vamos a hablarte un poco de en qué consiste esta inteligencia financiera y como tú puedes ponerla en práctica con unos sencillos consejos. La cuestión prioritaria es que entiendas la importancia de tus finanzas personales y de cómo puedes gestionarlas para vivir mejor y más tranquilo.

Rompe con tu esquema mental

Lo primero que debes hacer es tratar de romper con el esquema mental clásico que consiste en trabajar para endeudarnos y que todo el progreso profesional que llevamos a cabo, no lo hacemos tanto como un reto personal hacia nuestras capacidades, sino más bien para ganar más dinero y poder hacer frente a esas deudas que tenemos. Pero, el problema es que, al crecer profesional y económicamente, nos metemos en nuevas deudas. Se trata de un círculo vicioso que debemos romper. Para hacerlo, es importante empezar a analizar nuestras finanzas personales. Y aquí viene la segunda ruptura, que consiste en entender que todos somos capaces de comprender nuestras finanzas personales e, incluso podemos hacer un curso que nos ayude, como por ejemplo los cursos de mundocursos.online/finanzas.

No solo es cuestión de empresas

Porque llevar a cabo una correcta contabilidad de nuestros ingresos y gastos personales es tan importante para nosotros a nivel personal, como puede serlo en una empresa. A través de ella puedes lograr el siguiente paso para desarrollar tu inteligencia financiera: empezar a ahorrar. Volvemos a insistir que no debes sentir que no es posible que puedas aprender contabilidad, porque, como decimos, existen cursos para aprender a llevar nuestras cuentas, como por ejemplo el de contabilidad y tesorería de mundocursos.online/contabilidad-tesoreria.

Cómo ahorrar

Existen numerosos métodos que nos pueden ayudar a ahorrar y te vamos a contar los dos más utilizados. El primero, consiste en ahorrar un 10% de tus ingresos y no tocarlo; paralelamente, cada vez que llegues a tu casa a terminar tu jornada, guarda todo el dinero suelto que tengas en la cartera o el monedero en una hucha. Al acabar el año, te sorprenderás con todo lo que has ahorrado. Otro método muy utilizado es el del reto de las 52 semanas, con el que puedes ahorrar hasta 1.500 euros al año. ¿Cómo? Muy sencillo: empieza ahorrando un euro en una semana y cada semana incrementa en +1 ese euro ahorrado, de manera que acabes ahorrando 52 euros en la última semana.

Qué hacer con nuestros ahorros

Hace unos años era posible encontrar productos bancarios bastante ventajosos que permitían que las personas pudieran ahorrar, pero la nueva regulación del Estado para evitar la especulación que los bancos llevaban a cabo con estos depósitos acabó con estos productos. Y lo cierto es que dejar nuestros ahorros en una simple cuenta corriente puede resultar ruinoso debido a la multitud de comisiones de mantenimiento y operativa que cobran estas entidades. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que cada vez más personas empiezan a invertir de diferentes maneras para conseguir que ese dinero ahorrado, en lugar de menguar, crezca y esto puede hacerse por diferentes vías, aunque la más extendida es la de invertir en bolsa y valores.

Invertir está cada vez más extendido

En el último año, el número de pequeños inversores privados ha crecido de manera exponencial. Estas inversiones pueden hacerse de diferentes maneras. Hablábamos antes de los bancos y la eliminación de los depósitos de ahorro, que han sido sustituidos por otros productos que sí ofrecen rendimiento: los fondos de inversión. Pero estas entidades cobran también comisiones demasiado altas en comparación con otras fórmulas para invertir. Por otro lado, la tecnología, especialmente internet, está provocando la democratización de las inversiones y actualmente existen plataformas online muy interesantes en donde hacer nosotros mismos nuestras propias inversiones.

Informarse y formarse

Para llegar a ser un inversor de manera independiente es muy importante la información sobre la plataforma y las inversiones que vamos a hacer, contemplando todo esto como un trabajo a medio y largo plazo. No hay que caer en la trampa de esos mensajes que vemos en redes sociales que nos dicen que una persona se ha hecho rica invirtiendo. La información es también clave para no caer en la trampa de las numerosas estafas que existen en estas plataformas de inversión online, con muchas que no cuentan con los permisos necesarios para operar por parte de las entidades reguladoras oficiales. Finalmente, y ya que hemos estado hablando de formación, también existe la posibilidad de aprender a optimizar nuestras inversiones. En internet existen un sinfín de cursos para hacerlo y también podemos poner en práctica esas formaciones a través de las versiones demo de las plataformas de inversión, sin poner en riesgo nuestro dinero.