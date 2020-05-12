Se estima que el cobro de IVA a plataformas digitales podría superar los 4 mil millones de pesos. Este 1 de junio entrarán en vigor las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios digitales. Entre otras cosas, estos cambios implican que algunas plataformas añadirán la incorporación del IVA (16 %) a la tarifa normal. Este impuesto ya se aplica a empresas y plataformas mexicanas, pero no a las extranjeras. La idea del impuesto es crear una igualdad de condiciones. Al final, como explica Carlos Cárdenas, ex presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos al periódico El Economista, las plataformas mexicanas no tendrán la desventaja de tener un aumento de 16% más de precio por el IVA, pues este ya está incluido. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la medida recaudará cerca de 4,300 millones de pesos extra en IVA.

Consumidores odian la medida

Todo esto es una buena noticia para el erario público. Pero para los consumidores, el anuncio de los aumentos de precio en las plataformas llegó en un mal momento. Esta semana, Netflix mandó un mail a sus suscriptores anunciando que los precios aumentarán debido a los impuestos. Otras empresas ya han hecho el miso tipo de anuncios. Para otras que no lo han hecho, se estima que los precios también subirán. De entrada, el aumento de precios era una de las desventajas de esta medida. El problema es que se dio durante la crisis económica causada por el COVID-19, cuando los servicios de streaming, por ejemplo, están aumentando su uso. Como explica Reporte Índigo, de enero a marzo de este año, Netflix registró 15 millones más de usuarios. Además, esto aumentó todavía más durante el aislamiento causado por la enfermedad. Ahora, se estima que el uso de estas plataformas se cuadruplicó debido a esto. Elena Estavillo Flores, socia directora de AEQUUM, dijo en entrevista con Reporte Índigo que esto ha causado molestias en los consumidores mexicanos. Mientras la situación económica empeora, los precios de las únicas distracciones disponibles aumentan. En ese sentido, Estavillo Flores aclaró que la entrada en vigor del impuesto y la pandemia son temas circunstanciales y la ley se aprobó desde finales de 2019.

Con información de El Economista y Reporte Índigo.

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