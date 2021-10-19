Hasta ahora, la SHCP no ha adelantado el aguinaldo; sin embargo, se espera que lo entregue una semana antes del Buen Fin. Uno de los compromisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP...

Hasta ahora, la SHCP no ha adelantado el aguinaldo; sin embargo, se espera que lo entregue una semana antes del Buen Fin. Uno de los compromisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para este año es adelantar el 50% del aguinaldo a los burócratas para que puedan participar en el Buen Fin 2021. Hay que aclarar que este adelanto es un procedimiento interno de la SHCP, por lo que no se necesita una autorización previa. También hay que señalar que el compromiso de Hacienda no es solamente con los burócratas del país, sino también con la Secretaría de Economía (SE), ya que está contando con la derrama económica de estos trabajadores.

Buen Fin: 10 a 16 de noviembre

Por ahora, la SHCP no ha anunciado el adelanto; sin embargo, la SE todavía confía en que se entregará a tiempo. De acuerdo con Jorge Arreola, jefe del a Unidad de Competitividad y Competencia de la SE, lo más probable es que Hacienda sí cumplirá con el acuerdo. En este sentido, se acordó que el adelanto se daría una semana antes del Buen Fin, que tendrá lugar del 10 al 16 de noviembre y contará con la participación de 95 mil empresas.

El sorteo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dispuso de una bolsa de 500 millones de pesos para el sorteo fiscal del programa, el cual busca premiar a los consumidores y empresarios participantes, siempre y cuando los contribuyentes estén al corriente en sus pagos fiscales. El sorteo el Buen Fin se llevará a cabo el 10 de diciembre y los premios serán entregados a más tardar el 24 del mismo mes. El administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT, Raúl Zambrano Rangel, mencionó que este sorteo estará sujeto a la aprobación de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para ofrecer 100 millones de pesos adicionales al año pasado, en el cual se otorgaron 400 millones de pesos. Además, el funcionario explicó que 100 millones se sortearán entre pequeños comercios que durante el año previo no hayan tenido ingresos que superen los 5 millones de pesos. Por su parte, el monto para los consumidores constará de una bolsa de 400 millones de pesos, los cuales se repartirán 321,261 premios. Para participar en este sorteo debes de inscribirte en el portal de el Buen Fin, además de que los comercios deben de estar al corriente con sus obligaciones fiscales y además contar con buzón tributario. Con información de Expansión y El Universal https://expansion.mx/finanzas-personales/2021/10/19/adelantaran-aguinaldo-burocratas-buen-fin-2021 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/buen-fin-2021-adelantar-aguinaldo-burocratas-compromiso-de-la-secretaria-de-hacienda

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