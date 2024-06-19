El año pasado, la STPS realizó acciones de verificación dirigidas a supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de subcontratación El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) es parte de la reforma laboral que busca eliminar las prácticas abusivas de outsourcing o subcontratación de personal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo en 2023 una estrategia de fiscalización masiva de las empresas registradas en el REPSE. Con lo anterior se logró una recaudación de 142 millones de pesos (mdp), adicionales a los 600 mdp que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recauda mes a mes desde la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación. Según el Programa de Inspección 2024, el año pasado se enviaron comunicados a 35 mil 112 contratistas que se encuentran en el padrón, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En tanto que se mandaron comunicados a 33 mil 164 contratistas para que cumplieran sus obligaciones con el IMSS y el Infonavit.

Cancelaciones del REPSE

La STPS detalló que el año pasado se realizaron acciones de verificación dirigidas a supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de subcontratación. Como resultado de dicha vigilancia se cancelaron 2 mil 48 avisos de registro. Además, se enviaron 19 mil 362 correos correspondientes a 15 mil 418 razones sociales identificadas con disminución representativa en el número de sus trabajadores, con el objetivo de evitar la caída del empleo durante el mes de diciembre. Esto quiere decir que la STPS hizo una advertencia a los patrones que tradicionalmente recortan plazas al término del año y luego los contratan al inicio del siguiente. Reforma recordó que en 2024 se cumplen los 3 años de vigencia de los primeros registros en el REPSE, motivo por el cual las empresas que se encuentren inscritas en él desde el 25 de mayo de 2021 deberán de iniciar el proceso de renovación de registro.