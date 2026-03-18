Infonavit reconoce intereses sobre tu subcuenta de vivienda. Pero solo tienes 10 años para reclamarlo sin complicaciones Miles de trabajadores mexicanos tienen dinero acumulado en su subcuenta de v...

Infonavit reconoce intereses sobre tu subcuenta de vivienda. Pero solo tienes 10 años para reclamarlo sin complicaciones Miles de trabajadores mexicanos tienen dinero acumulado en su subcuenta de vivienda del Infonavit pero no saben que existe un plazo crítico: 10 años para reclamar sin complicaciones. Después de ese plazo, el proceso se complica, aunque aún es posible recuperarlo bajo ciertos supuestos. El Infonavit está obligado a avisar antes del vencimiento. Pero muchos trabajadores no se enteran. Si el plazo vence, recuperar el dinero requiere cumplir condiciones específicas y trámites más complejos. Lo importante es actuar antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué es la subcuenta de vivienda del Infonavit?

El Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) administra una cuenta donde se acumula dinero para vivienda de cada trabajador. Esta cuenta tiene dos componentes:

Aportación patronal: Lo que tu patrón deposita (mínimo 5% de tu salario)

Lo que tu patrón deposita (mínimo 5% de tu salario) Rendimientos: Intereses que Infonavit genera invirtiendo ese dinero

El dinero se acumula año tras año, con el objetivo de que el trabajador lo use para comprar o construir una vivienda, o bien para recibirlo en efectivo si no usa el crédito. El problema: muchos trabajadores desconocen cuánto tienen acumulado o simplemente olvidan que existe este dinero.

El plazo de 10 años: ¿qué significa?

Según la ley del Infonavit, los recursos de la subcuenta de vivienda pueden solicitarse sin mayor dificultad dentro de 10 años contados desde el momento en que el trabajador cumple los requisitos para acceder (generalmente cuando termina su relación laboral o llega a cierta edad). Dentro de este periodo, el trabajador simplemente debe:

Solicitar el dinero ante Infonavit

Presentar documentos básicos (identificación, cuenta bancaria)

Recibir el depósito en su cuenta

El trámite es relativamente sencillo. El Infonavit tiene obligación legal de procesar la solicitud sin mayores cuestionamientos.

¿Qué pasa después de los 10 años?

Después del plazo de 10 años, las cosas cambian. El dinero no desaparece, pero recuperarlo se vuelve más complicado. El Infonavit aplica restricciones. Ya no basta solicitar el dinero. El trabajador (o sus beneficiarios) debe demostrar que cumple ciertos supuestos legales para poder acceder. Esto genera efectos negativos:

Trámites más largos y complejos

Mayor cantidad de documentos requeridos

Posibilidad de que la solicitud sea rechazada

Demoras en la entrega del dinero

Por eso es crítico solicitar el dinero antes de que venza el plazo.

¿Cómo avisa el Infonavit antes del vencimiento?

El Infonavit está legalmente obligado a notificar al trabajador antes de que el plazo de 10 años se cumpla. El Instituto envía avisos por varios medios:

Correo electrónico (si tiene registrado)

Plataforma "Mi Cuenta Infonavit" (portal en línea)

Llamadas telefónicas

Correo postal (en algunos casos)

El problema: muchos trabajadores no revisan su correo electrónico, no acceden al portal, no responden llamadas, o simplemente no reconocen el aviso como algo urgente. Si no recibes comunicación, la responsabilidad es tuya revisar directamente tu cuenta en "Mi Cuenta Infonavit".

¿Cuáles son los supuestos para recuperar después de 10 años?

Aunque el plazo haya pasado, el dinero aún se puede recuperar. Pero solo si cumples con uno o más de estos supuestos: Supuesto 1: Tener una resolución o negativa de pensión. Si solicitaste pensión ante Infonavit o el IMSS y fue negada o resuelta, puedes usar ese documento para acceder a tu dinero. Es requisito obligatorio presentar copia de la resolución. Supuesto 2: Tener cierta edad. Si alcanzaste la edad de jubilación (normalmente 65 años) o la edad establecida por ley, puedes solicitar el dinero aunque haya pasado el plazo. Supuesto 3: Recibir pensión privada o del IMSS. Si estás pensionado por otra institución (empresa privada, IMSS, ISSSTE), puedes acudir a Infonavit con copia de tu resolución de pensión. Supuesto 4: Ser reconocido como beneficiario legal. Si el trabajador falleció, sus beneficiarios pueden solicitar el dinero demostrando su relación (cónyuge, hijos, padres) con documentación oficial. Supuesto 5: Invalidez. Si el trabajador está declarado en estado de invalidez por autoridad competente, puede acceder a su dinero.

¿Cómo se recupera el dinero después de 10 años?

El trámite se puede hacer de dos formas: Opción 1: Presencialmente ante Infonavit. Pasos:

Agenda cita en el Infonavit más cercano o en línea en Mi Cuenta Infonavit

Presenta identificación oficial (INE, pasaporte)

Lleva datos personales actualizados

Presenta el documento probatorio (resolución de pensión, certificado de edad, acta de defunción si es beneficiario)

Proporciona datos de tu cuenta bancaria para depósito

Espera confirmación de procesamiento

Plazo aproximado: 15 a 30 días hábiles desde que se completa la solicitud. Opción 2: En línea (si tienes firma electrónica). Pasos:

Accede a Mi Cuenta Infonavit

Inicia sesión con tu RFC y contraseña

Selecciona opción de "Solicitar liquidación" o similar

Sube documentos digitales (resolución pensión escaneada, identificación, comprobante de domicilio)

Proporciona datos de cuenta bancaria

Confirma y espera procesamiento

Plazo aproximado: 10 a 20 días hábiles si todos los documentos están completos. La opción digital es más rápida si tienes firma electrónica vigente (puedes tramitarla en el SAT o algunos bancos).

¿Qué documentos necesito?

En todos los casos:

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional)

Comprobante de domicilio reciente (recibo de servicios, contrato de renta)

Número de cuenta bancaria vigente (donde recibirás depósito)

Documentos según supuesto: Si tienes resolución o negativa de pensión: Copia certificada de la resolución del Infonavit o IMSS. Si cumpliste edad de jubilación: Identificación que pruebe edad (INE válido, acta de nacimiento). Si estás pensionado: Copia de resolución de pensión y último comprobante de pago. Si eres beneficiario por fallecimiento: Acta de defunción del trabajador, acta de matrimonio o acta de nacimiento (según relación), identificación tuya.

¿El dinero tiene intereses?

Sí. El Infonavit reconoce intereses sobre los fondos acumulados. Esto significa que el monto que recibirás no es únicamente lo que se depositó, sino el ahorro más los rendimientos generados. Infonavit invierte el dinero en instrumentos financieros de bajo riesgo (CETES, bonos, etc.) y comparte parte de los rendimientos con los trabajadores. No todos los años tienen la misma tasa de rendimiento. Depende del desempeño de las inversiones. Pero generalmente es positivo (ganancia).

¿Qué pasa si el trabajador fallece?

Si el trabajador murió y aún tenía dinero en subcuenta de vivienda, los beneficiarios pueden recuperarlo. Beneficiarios con derecho (en orden de preferencia):

Cónyuge (si está casado)

Hijos menores de edad

Hijos mayores de edad incapacitados

Padres (si no hay cónyuge e hijos)

Hermanos menores (en ciertos casos)

Documentos que necesitan beneficiarios:

Acta de defunción del trabajador (certificada)

Acta de matrimonio (si es cónyuge)

Acta de nacimiento (para hijos menores o padres)

Identificación personal

Comprobante de domicilio

Datos de cuenta bancaria para depósito

El proceso para beneficiarios es más lento (30 a 45 días) porque el Infonavit debe verificar vínculos familiares.

¿Se puede recuperar dinero años después de los 10 años?

Sí, pero con mayor dificultad. El Infonavit mantiene un registro de los recursos indefinidamente, aunque después de 10 años los considera en situación especial. Lo más importante es actuar lo antes posible. Mientras más años pasen después del vencimiento, más complicado es recuperar porque:

Se pierden documentos o referencias

La información de contacto puede cambiar

Pueden surgir cuestiones legales sobre derecho al dinero

Los trámites demoran más porque Infonavit investiga más a fondo

Pero teóricamente, si cumples uno de los supuestos mencionados, siempre puedes recuperarlo.

¿Cuánto dinero acumulado tengo?

Puedes verificar tu saldo de subcuenta de vivienda así: Opción 1: Mi Cuenta Infonavit (línea). Accede a https://www.infonavit.org.mx, selecciona "Mi Cuenta Infonavit", inicia sesión con RFC y contraseña. Verás tu saldo, aportaciones y rendimientos. Opción 2: Llamar al Infonavit. Teléfono: 01 800 INFONAVIT (4636286) o el número local. Tendrás que proporcionar RFC e identificación. Opción 3: Presencialmente. Acude a oficina del Infonavit con identificación. Te proporcionarán estado de cuenta. El saldo aparece desglosado: aportaciones patronales del trabajador + tus propias aportaciones (si las hiciste) + rendimientos acumulados.

¿Qué recomiendan los especialistas?

Uno: revisa tu cuenta ahora. No esperes a que Infonavit te avise. Entra a Mi Cuenta Infonavit y verifica tu saldo. Dos: calcula cuándo vence tu plazo. Si ya has estado separado de tu trabajo o cumpliste edad, suma 10 años desde ese momento. Esa es tu fecha límite sin complicaciones. Tres: reúne documentos con anticipación. Si esperas a solicitar hasta el último momento, puedes no tener todos los documentos listos. Cuatro: solicita antes del vencimiento. Es más simple, más rápido, sin requisitos adicionales. Cinco: usa el trámite en línea si puedes. Es más rápido que presencial. Si no tienes firma electrónica, tramítala.

¿Hay comisiones o cobros?

No. El Infonavit no cobra comisiones por la devolución de tu dinero de subcuenta de vivienda. El dinero que recibes es íntegro (aportaciones + rendimientos). Infonavit cubre sus costos de administración del fondo con otras fuentes. Si alguien te ofrece "agilizar" el trámite a cambio de dinero, es fraude. No pagues a gestores ni intermediarios. El Infonavit está obligado a procesarlo gratis.

¿Qué pasa si no reclamo nunca?

Legalmente, el dinero permanece en el Infonavit indefinidamente. No se pierde ni es confiscado por el instituto. Pero prácticamente:

Pierdes acceso fácil si dejas pasar muchos años

Tu información puede volverse difícil de localizar

Tus datos de contacto pueden haber cambiado

Los trámites se vuelven más complejos

Además, ese dinero que es tuyo podría estar invertido más productivamente en otra parte, generándote mayores rendimientos o seguridad financiera.

Conclusión: Actúa antes de que sea demasiado tarde

La subcuenta de vivienda del Infonavit es un derecho que tienes como trabajador. El dinero que allí se acumula es tuyo y debe estar disponible. Pero la ley establece un plazo de 10 años para reclamarlo sin complicaciones. Después de ese plazo, recuperarlo es posible pero más difícil. Lo recomendable es actuar ahora: revisa tu saldo, calcula tu plazo, reúne documentos, solicita tu dinero. No dejes pasar más tiempo. Si has dejado pasar el plazo, aún tienes opciones. Pero es mejor no llegar a eso. Tu dinero está esperándote. Solo necesitas reclamarlo.