Buscan a Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero. La tarde de este viernes un juez giró una orden de apr...

Buscan a Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero. La tarde de este viernes un juez giró una orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez Puga. La acusación es por los supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero. https://twitter.com/Foro\_TV/status/1436434303404154910?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1436434303404154910%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Fpiensa%2Fgiran-orden-de-aprehension-contra-ines-gomez-mont-y-su-marido-por-lavado-de-dinero%2F Esto lo dio a conocer Ana Paula Ordorica en el noticiero de Foro TV: “Se ha girado una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos de peculado, delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita” Como menciona Cultura Colectiva News, según primeras versiones, la conductora actualmente no radica en el país, sin embargo, está relacionada con estos delitos desde 2016 por aparente enriquecimiento ilícito. Por su parte, el esposo de la conductora, Víctor Manuel Álvarez Puga, forma parte de un selecto grupo de amigos del abogado Juan Collado, ex abogado de élite política del país. Con información de Reporte Índigo y Cultura Colectiva News https://www.reporteindigo.com/piensa/giran-orden-de-aprehension-contra-ines-gomez-mont-y-su-marido-por-lavado-de-dinero/ https://news.culturacolectiva.com/mexico/ines-gomez-mont-giran-orden-de-aprehension-por-peculado/

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