El próximo 15 de julio es la fecha límite para que los contadores presenten los dictámenes de estados financieros voluntarios del ejercicio 2021 La fecha de presentación de los dictámenes de estados financieros voluntarios del ejercicio 2021 será el próximo 15 de julio de 2022. De acuerdo con un comunicado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), lo anterior lo indica el Artículo Quincuagésimo Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. Por eso, la presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, recientemente exhortó a sus asociados a cumplir con la presentación oportuna del dictamen. El Artículo Quincuagésimo Transitorio de la RMF para 2022, se transcribe a continuación: Quincuagésimo. Para los efectos del artículo 52, fracción IV del CFF, la información del dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2021, deberá presentarse a más tardar el 15 de julio de 2022 en términos de lo dispuesto en el artículo 32-A, tercer párrafo del CFF vigente al 31 de diciembre de 2021. Puedes ver el comunicado del IMCP aquí / Fecha de publicación: 6 de julio de 2022.