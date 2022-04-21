Se le acusa de un quebranto por 40 millones de pesos en perjuicio de sus trabajadores y de defraudación fiscal Desde hace dos años hay denuncias penales en contra del creador de GIN Group, Raúl Bey...

Se le acusa de un quebranto por 40 millones de pesos en perjuicio de sus trabajadores y de defraudación fiscal Desde hace dos años hay denuncias penales en contra del creador de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, quien también es llamado el Rey del outsourcing. Las denuncias fueron presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En ellas, se le acusa de un quebranto por 40 millones de pesos en perjuicio de sus trabajadores y de defraudación fiscal equiparada por 223 millones de pesos.

Un tribunal reactivó la orden de captura

De acuerdo con una nota publicada por El Financiero, un tribunal reactivó la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Leonardo Muñoz Vizcaíno por delincuencia organizada para cometer lavado de dinero. Muñoz Vizcaíno es señalado por la FGR de haber constituido una empresa para lavar dinero del fundador y presidente de GIN Group. Según la FGR, de 2008 a 2015 en San Luis Potosí, Quintana Roo y Ciudad de México, al menos 10 personas se organizaron para crear una red de 300 empresas fachada o de papel con un objeto social amplio con el fin de incluir cualquier tipo de actividad, incluyendo el reclutamiento de personal. La nota indica que el objetivo era expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas por concepto de honorarios asimilados y así respaldar actos de comercio y servicios inexistentes para poner en circulación recursos de procedencia ilícita.

La FGR detectó facturera de Muñoz Vizcaíno

La FGR asegura que una de esas empresas factureras fue constituida el 15 de febrero de 2008 en Cancún, Quintana Roo, por Muñoz Vizcaíno y otra persona. Dicha empresa, de acuerdo con la FGR, no cuenta con infraestructura humana, material ni económica. Sin embargo, durante el periodo de 2014 a 2018 presuntamente transfirió un millón 523 mil 259 pesos a una empresa y expidió nueve CFDI a su favor. En la nota se señala que con base en ello, en febrero de 2021 la FGR solicitó la orden de aprehensión contra Muñoz Vizcaíno y nueve personas.

Un juez amparó al socio del Rey del outsourcing

El 22 de diciembre pasado, un juez amparó a Muñoz Vizcaíno bajo el argumento de falta al debido proceso, porque consideró que no se justificó la necesidad de detener al empresario. Pero la FGR impugnó. El Financiero explicó que en la revisión, un tribunal revocó el amparo y ordenó, a principios de abril, reactivar la orden de captura al considerar que en este caso el juez de control que conoció del caso sí justificó la necesidad de detención. El juez señaló que el delito que le imputan a Muñoz Vizcaíno prevé prisión preventiva oficiosa, además de que la FGR acreditó la falta de arraigo, riesgo de fuga y presunta responsabilidad del empresario. Por ello, ordenó reactivar la orden de aprehensión en su contra.