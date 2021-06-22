Uno de los dos ejes de la reforma fiscal será implementar facilidades administrativas y digitales que faciliten a los contribuyentes el pago de sus impuestos. Este año será aprobada una reforma fiscal que, en palabras de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, incrementará la recaudación de impuestos en unos 200 mil pesos al año. Esto es alrededor de 1% del producto interno bruto (PIB). De acuerdo a la funcionaria, con la reforma, que entraría en vigor en 2022, no habrá nuevos impuestos ni un incremento de los ya existentes. En cambio se centrará en dos puntos:

Implementar facilidades administrativas y digitales que faciliten a los contribuyentes a pagar sus impuestos. Hacer más precisa la ley para poder combatir las planeaciones fiscales más agresivas.

De acuerdo a la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Diamantina Perales, la simplificación administrativa para las pequeñas y medianas empresas puede tener el efecto positivo de incrementar la formalidad. “También lo que se esperaría y se buscaría es que se amplíe la base de contribuyentes. Como Instituto Mexicano de Contadores Públicos hemos mencionado que eso garantizaría una mayor equidad en la tributación y en la cultura contributiva de nuestro país, en ser más los que aportemos al beneficio de nuestro país a través de la parte tributaria”, dijo en la firma de un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), según reporta el diario Milenio. De acuerdo a la especialista fiscal, a pesar de que todavía no se ha hecho público el contenido de la reforma, también se espera que el incremento de la fiscalización sea otro de sus ejes. “No conocemos el detalle (de la reforma), si es administrativa o si es con algunos beneficios para incentivar la reactivación económica; sin embargo, lo que se espera es que exista una mayor fiscalización en algunos sectores, que aunque las facultades de comprobación existen y se han ido modificando y afinando por parte de la autoridad en los últimos dos años, en este 2020 y 2021, no ha podido obviamente fiscalizar todos los sectores”.

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