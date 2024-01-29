El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a personal morales que deben avisar a la autoridad para tributar en el RESICO La fecha límite para avisar que las personas morales van a tribu...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a personal morales que deben avisar a la autoridad para tributar en el RESICO La fecha límite para avisar que las personas morales van a tributar bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) es el próximo 31 de enero de 2024. Este régimen está dirigido a personas morales con ingresos anuales de hasta 35 millones de pesos, ofreciendo una oportunidad única para simplificar sus obligaciones fiscales durante el ejercicio fiscal en curso.

Proceso de inscripción al RESICO

Para adherirse al RESICO, las personas morales deben actualizar sus actividades económicas y obligaciones siguiendo la ficha de trámite 71/CFF, contenida en el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. El proceso incluye:

Acceder al Portal del SAT y seleccionar la opción correspondiente a empresas en el apartado "Trámites del RFC". Navegar a "Actualización en el RFC" y seleccionar "Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones de tu empresa".

Completar el formulario en línea con la información requerida y confirmar los datos.

Guardar o imprimir el acuse de movimientos de actualización de situación fiscal.

Alternativamente, las personas morales pueden optar por presentar un caso de "Servicio o solicitudes" a través de "Mi portal" en el sitio web del SAT, seleccionando el trámite "AVISO_RSC_PM" y adjuntando la documentación necesaria según el artículo Transitorio Vigésimo de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Beneficios del RESICO para personas morales

El RESICO ofrece ventajas significativas para las personas morales, incluyendo:

Pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) únicamente sobre ingresos efectivamente cobrados.

Deducción de inversiones y prellenado automático de declaraciones de ISR.

Exención de presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) y de llevar contabilidad electrónica. Orientación Fiscal Disponible

Para aquellas personas morales que requieran asistencia o tengan dudas sobre cómo acogerse al RESICO, el SAT anunció que pone a disposición diversos canales de orientación, incluyendo OrientaSAT en el Portal del SAT, MarcaSAT al 55 627 22 728, y el servicio de Chat uno a uno. Estos recursos están diseñados para facilitar el proceso y asegurar que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera eficiente.