Los estímulos fiscales que se otorgaron en la frontera norte del país rebasaron en 162% la renuncia recaudatoria esperada por Hacienda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a través del documento Precriterios Generales de Política Económica 2023 que, el año pasado, los estímulos fiscales que se otorgaron en la frontera norte del país rebasaron en 162% la renuncia recaudatoria que tenía proyectada el gobierno federal. Los estímulos que se otorgaron por concepto de Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) representaron un costo al erario de 217,400 millones de pesos, es decir, es el monto que se dejó de recaudar, de acuerdo con El Economista. Como reportamos, para la frontera norte se destinaron 88 mil 355 millones de pesos, lo que significó un 10 por ciento más que en 2020. Mientras tanto, en la frontera sur, los estímulos fiscales ascendieron a 3 mil 953 millones de pesos, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Frontera norte

En 2019 el gobierno federal publicó un decreto en el que otorgó un estímulo fiscal a los contribuyentes, consistente en un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA, tanto a personas físicas como personas morales, que realicen, en los locales o establecimientos ubicados dentro de esta región. Asimismo, los estímulos fiscales consisten en una reducción de la tasa de ISR de 30 a 20%, así como la reducción del IVA de 16 a 8% para apoyar la economía de la región. Cabe señalar que en esta región se incluye a 43 municipios de los estados de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. “Entre el 2018 y el 2019, el crecimiento de la actividad industrial manufacturera de la Zona Libre de la Frontera Norte fue cinco veces mayor que la media nacional y, en el 2019, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal presentó una variación anual de 1.1%, es decir, 10 veces mayor que lo observado a nivel nacional”, informó Hacienda.

Frontera sur

Para la región sur, la SCHP informó que los estímulos fueron por 4,300 millones de pesos, en línea con los 4,345 millones que se tenían proyectados para el año. De acuerdo con El Economista, desde 2021, los estímulos fiscales en la frontera sur benefician a 22 municipios de cuatro estados: Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco, quienes también ven tasas reducidas de ISR e IVA, además de una exención del impuesto general a las importaciones y la exención del derecho al trámite aduanero. “En particular, en el 2021 el costo de estos estímulos (en el norte y sur) representó sólo 2.6% de los ingresos tributarios anuales”, destacó Hacienda.

Estimaciones 2023

Finalmente, la dependencia estima que en 2023 los ingresos presupuestarios sean mayores en 328 mil 133 millones de pesos (mdp) constantes de 2023 respecto al monto previsto en la LIF 2022. Esta proyección considera mayores ingresos tributarios en 184 mil 666 mdp constantes debido a una mayor actividad económica, así como mayores ingresos petroleros en 128 mil 484 mdp, derivado de una mayor producción de crudo. Por otro lado, prevé menores ingresos no tributarios en 12 mil 984 mdp debido a una reducción en los recursos no recurrentes; así como mayores ingresos propios de organismos y empresas distintas de Pemex por 27 mil 967 mdp.