Los negocios que incumplan con la orden de cerrar temporalmente por la emergencia deberán pagar una sanción económica. En la conferencia de prensa matutina del 25 de marzo, el Gobierno de México declaró que nuestro país se encuentra en la fase 2 de transmisión del Covid-19. Ante esa situación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó en conferencia de prensa que los negocios que no cierren sus puertas serán acreedores a una multa, los montos de las sanciones serán publicados en la Gaceta Oficial en días posteriores. La Institución de Verificación Administrativa (Invea) será la encargada de realizar las inspecciones de que los negocios que no tienen permitido abrir por la contingencia sanitaria tales como: cines, gimnasios, salones de eventos, centros deportivos y culturales, bares, centros nocturnos, casinos, teatros y balnearios, así como centros de culto. A partir del 26 de marzo y hasta el 19 de abril, el Invea impondrá la multa al negocio que no cumpla con la disposición oficial, la multa se pondrá conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, según la tarjeta de información del Gobierno de México. En el artículo cuarto, del primer acuerdo que determina la suspensión de actividades por el contagio de Covid-19 establece: “En caso de incumplimiento al contenido del presente acuerdo, el Invea impondrá las medidas cautelares, de seguridad y las sanciones que correspondan, de conformidad con la normatividad que aplica en la materia”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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Querétaro multará hasta con 17 mil 376 pesos a los negocios que no cierren

El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero informó que los negocios o establecimientos que no se encuentren cerrados serán multados por hasta 17 mil 376 pesos. Destacó que los establecimientos que se dediquen a la preparación de alimentos estarán abiertos d las 6 a las 21 horas. Sin embargo, no deberán tener a 50 o más personas en el establecimiento y deberán guardar una distancia de entre 1.5 y 2 metros entre cada mesa. De igual manera, las farmacias, sanatorios, hospitales, hoteles, estacionamientos y expendios de gasolinas estarán abiertos las 24 horas del día. Puedes revisar el acuerdo Primer Acuerdo por el que se determina la suspensión temporal de actividades de los establecimientos aquí / Publicación: 23 de marzo del presente año.

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