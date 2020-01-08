El SAT es de creación relativamente reciente. Sin embargo, el pago de impuestos data de mucho antes. La Secretaria de Administración Tributaria (SAT) mediante su cuenta oficial de Twitter (@SATMX) lanzó una miniserie de seis capítulos con duración de dos minutos —mas o menos— cada uno, en donde explica la historia de los impuestos desde la época precolombina hasta nuestros tiempos. La narración del SAT cuenta como en la época prehispánica las provincias dominadas por Tenochtitlan pagaban tributos en especie como chile, frijol y cacao. Con la llegada de los españoles se estableció el Registro de Contribuyentes Indígenas. El SAT explica que el sistema tributario del México virreinal era una mezcla del sistema tributario anterior y el español. Durante el virreinato se aportaban impuestos por bienes como los naipes, el tabaco, la pólvora, el pulque y la sal. Sin embargo, también había impuestos exclusivos de la iglesia, como los diezmos y las medias anatas eclesiásticas. La revolución de independencia mermó las finanzas públicas. Agustín de Iturbide, primer mandatario del México independiente bajó impuestos y elevó el gasto, lo que limitó la capacidad militar del país y aumentó la deuda extranjera. https://twitter.com/SATMX/status/1211861123793735680 También durante el siglo XIX, bajo el juarismo, se reformó el sistema tributario. La alcabala, un impuesto virreinal indirecto sobre tras transacciones comerciales, similar al IVA de hoy en día, fue considerado un impuesto poco eficiente. Durante estos años se crearon reglamentos para formalizar el pago de los tributos. Algo después, durante el porfiriato, se creó el impuesto al timbre postal, así como gravámenes al comercio exterior, como los aranceles y el tonelaje. Las entidades federativas recaudaban sus propios impuestos y daban una parte proporcional al gobierno federal.

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