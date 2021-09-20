La cantante y su esposo son señalados por evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante ...

La cantante y su esposo son señalados por evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Gloria de los Ángeles Treviño, nombre real de la intérprete, y su esposo tienen empresas con sede en Texas, Estados Unidos, que son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México, de acuerdo con la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía. Como reporta La Jornada, entre las empresas utilizadas para la presunta defraudación está Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005. De acuerdo con datos de la plataforma Open Corporates, entre mayo y junio pasados, la empresa Great Tallent cambió de director sustituyendo a Trevi, dejando el cargo a su esposo Gómez Martínez. Una transferencia por 7 millones de pesos llamó la atención de la UIF y comenzó la investigación por operaciones inusuales, ya que presuntamente no se habrían pagado impuestos por este traspaso, según los testimonios notariales citados por La Jornada.

Los antecedentes de Gómez Martínez

Cabe mencionar que Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectar que pretendía ingresar a México, sin la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo. Por su parte, la cantante fue acusada junto a su entonces pareja sentimental, Sergio Andrade, por rapto, corrupción, abuso y violación de menores, esto en el año 1999. Por esta denuncia, Trevi y Andrade estuvieron prófugos por casi 10 meses, hasta que fueron detenidos en Brasil. La pareja pasó más de tres años encarcelados en ese país hasta que ella solicitó la extradición y fue devuelta a México. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/09/20/politica/017n1pol

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