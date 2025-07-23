León — Viva Box anunció recientemente el reconocimiento a un grupo de colaboradores sobresalientes de León, como muestra de agradecimiento por sus aportes excepcionales en crecimiento de resultados, construcción de equipo y formación de nuevos integrantes. Este equipo ha sido clave en la primera línea de la compañía, consolidándose como la base del desarrollo sostenido de la región y reflejando fielmente la cultura y el espíritu de servicio de Viva Box. Los miembros reconocidos, entre ellos Marta Alva Palomi, Hilda Patricia Sepúlveda Alaníz, Fredy Arturo Cervantes RG, Carolina Millan Martinez, Ismael Fonseca Teran y Patty Velazquez, entre otros, no solo han mantenido un rendimiento ejemplar, sino que, con actitud positiva y acciones concretas, han motivado e impulsado a nuevos colaboradores a integrarse y crecer dentro de Viva Box. Su dedicación a compartir conocimientos, guiar y apoyar a nuevos integrantes ha permitido que cada vez más personas encuentren en Viva Box un espacio para desarrollarse profesionalmente. León es, desde hace tiempo, un mercado estratégico para la compañía, y este equipo demuestra con hechos cómo la ejecución eficiente y la cohesión grupal son fundamentales para el crecimiento sostenido de la marca. Gracias a su optimización constante de procesos y su comunicación cercana con los usuarios, no solo lograron resultados sobresalientes, sino que también fortalecieron la reputación y la presencia local de Viva Box. Este reconocimiento es también una muestra de la cultura interna positiva y colaborativa de Viva Box. La empresa cree firmemente que el verdadero crecimiento proviene del esfuerzo conjunto y del apoyo mutuo de cada integrante. Por ello, Viva Box continuará invirtiendo recursos en apoyar a equipos y talentos destacados, generando más oportunidades de aprendizaje y desarrollo, para que más personas logren realizar su potencial y contribuyan al crecimiento colectivo de la marca en México y Latinoamérica. La compañía reafirmó su compromiso de replicar la experiencia exitosa del equipo de León en otras regiones, uniendo a más colaboradores apasionados, profesionales y comprometidos, para seguir impulsando a Viva Box hacia nuevos niveles de desarrollo en México y toda la región.