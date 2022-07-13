Con la nueva versión de la factura electrónica, el SAT exige que los datos del emisor y del receptor, así como su régimen fiscal y su Código Postal, coincidan con los de RFC.

Con la nueva versión de la factura electrónica, el SAT exige que los datos del emisor y del receptor, así como su régimen fiscal y su Código Postal, coincidan con los de RFC.

La versión 4.0 de la factura electrónica que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, obliga a que en todos los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) entre ellos facturas y recibos de nómina, incluya datos como el Código Postal (CP) de los contribuyentes.

Con la nueva versión de la factura electrónica, la autoridad fiscal también exige que los datos del emisor y del receptor, así como su régimen fiscal y su CP, coincidan con los del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Datos innecesarios deben eliminarse

Ante estos cambios, expertos han señalado recientemente que ven innecesario y excesivo incluir ciertos datos como el CP de los contribuyentes en las facturas, debido a que esto podría provocar pérdida de tiempo y multas a los contribuyentes.

"Deben eliminarse datos adicionales. Estamos yéndonos para atrás y con la capacidad electrónica que tiene el SAT, puede fiscalizar de una manera mucho más ágil y no poniendo más requisitos porque lo único que provoca es pérdida de tiempo y que en caso de un error, se les apliquen multas a los contribuyentes", dijo a Reforma, Virginia Ríos, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). Cabe resaltar que si en la nueva versión 4.0 de los CFDI hay un error en el Código Postal del domicilio, las multas irán de los 17 mil hasta los 97 mil 630, de acuerdo con el Código Fiscal. De no tener los datos actualizados, las sanciones y multas van desde mil 700 pesos hasta 11 mil 600 pesos, a discrecionalidad de la autoridad fiscal, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Jesús Rodríguez Ambriz. "Debería omitirse este dato (Código Postal), porque es regresar al pasado con más trámites de los que podrían hacerse, hay que facilitar el cumplimiento de obligaciones y no complicarlo" señaló Ríos al diario. Asimismo, aseguró que con el RFC es suficiente para realizar la facturación, ya que con este dato el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede localizar al contribuyente. Guillermo Mendieta, contador público y socio de Mendieta & Asociados, señaló recientemente que actualmente se emiten estos recibos sin incluir el domicilio, por lo que es factible considerar no pedirlo para la versión 4.0.