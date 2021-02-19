Para renovar o actualizar la contraseña, los contribuyentes cuenta con tres opciones. La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021-) establece que la contraseña tendrá una vigencia de cuatro año...

Para renovar o actualizar la contraseña, los contribuyentes cuenta con tres opciones. La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 establece que la contraseña tendrá una vigencia de cuatro años, contados a partir de la generación o la última actualización que se realice, la cual se deberá renovar por cualquiera de los medios que el SAT ponga a disposición. [Regla 2.2.1. de la RMF para 2021].

Interpretaciones de la vigencia de la contraseña

De lo anterior hay dos interpretaciones posibles:

Se puede dar el caso de una contraseña generada hace seis años. Por un lado, podría interpretarse como que ya se venció porque se generó hace más de cuatro. En este caso, varios contribuyentes tendrían que renovarla lo antes posible. Por otro lado, se puede interpretar como que se empezará a contar el plazo desde la última actualización. Si las contraseñas viejas nunca se actualizan, el plazo de cuatro años de vigencia nunca entraría en vigor.

Rumor sobre la vigencia de la contraseña

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, en redes sociales está circulando el rumor de que las contraseñas que en cuatro años no hubieran sido renovadas serían desactivadas el 11 de febrero. Pese a esto, pareciera no existir fundamento legal para la acción, sumado a que el día ha pasado y diversas contraseñas permanecen vigentes.

Opciones para renovar o actualizar la contraseña

Pese a ello, el artículo indica que si se opta por una postura conservadora frente a esta situación, los trámites de renovación de contraseña son los siguientes tres:

1. A través del portal del SAT

En este caso, aquí está la liga a la que se debe acceder. Cabe resaltar que las personas morales forzosamente deben contar con e.firma para poder realizar el trámite. Mientras que a las personas físicas, el sistema les ofrece la opción de no tener e.firma. En este caso pueden actualizar la contraseña con RFC y un correo electrónico.

2. A través del SAT ID

Este trámite es exclusivo para las personas físicas. Para ello, hay que atender a la aplicación móvil SAT ID aquí. Adicionalmente, se deberá tener lo siguiente:

RFC.

Correo electrónico personal.

Número celular a 10 posiciones.

Identificación oficial:

- Credencial para votar vigente (INE).

- Pasaporte vigente.

- Cédula profesional con fotografía.

Un medio para grabar video.

3. En las oficinas del SAT

La renovación o actualización de la contraseña en las oficinas del SAT únicamente es para personas físicas y residentes en el extranjero que realizan operaciones de maquila a través de una empresa con programa IMMEX bajo la modalidad de albergue.

Se debe acudir a la oficina del SAT de su preferencia o módulo de servicios tributario.

Presentar la documentación e información señalada en el apartado requisitos:

- Identificación oficial vigente, original y copia simple.

- Correo electrónico personal al que el contribuyente tenga acceso.

Genera contraseña, la cual debe contener ocho caracteres. Únicamente se aceptan letras y números, y por seguridad no se acepta el RFC como contraseña.

Confirmar contraseña.

En su caso se debe establecer un correo electrónico personal al que se tenga acceso.

Se debe recibir y conservar el acuse de generación o actualización de contraseña.

Con Información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/15183 Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.