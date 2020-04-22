Todo lo que debes saber sobre cómo diferir el pago de cuotas obrero-patronales del IMSS. Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció un nuevo esquema para que los patrones p...

Todo lo que debes saber sobre cómo diferir el pago de cuotas obrero-patronales del IMSS. Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció un nuevo esquema para que los patrones puedan diferir el pago de las cuotas obrero-patronales. Te decimos de qué se trata. Básicamente, el objetivo es cubrir por lo menos el 20% de la cuota patronal y el 100% de la cuota obrera. Para esto, los patrones pueden elegir entre tres opciones de plazo e interés mensual:

Hasta 12 meses: 1.26%.

De 12 a 24 meses: 1.53%.

De 24 a 48 meses: 1.82%.

Para firmar el convenio, el patrón no debe ir físicamente a la Subdelegación del IMSS. Lo único que debe hacer es enviar un correo electrónico a [email protected]. El correo debe contar con esta información:

Tarjeta de identificación patronal.

Identificación oficial vigente del patrón, sujeto obligado o representante legal.

Acta constitutiva de la persona moral.

Poder notarial del representante legal.

Escrito libre solicitando la autorización del pago a plazos y los plazos para hacerlo.

Una vez que el IMSS revise la información, enviará una respuesta por correo electrónico. Si es aceptado, recibirá el proyecto de convenio y una ficha de depósito con la línea de captura correspondiente. Esta línea de captura se puede pagar por SPEI a la cuenta 021180550300067765 de HSBC. Los patrones pueden hablar al teléfono (800) 6232-323 o escribir a [email protected] para conseguir atención sobre el nuevo esquema.

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