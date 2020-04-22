Todo lo que debes saber sobre cómo diferir el pago de cuotas obrero-patronales del IMSS. Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció un nuevo esquema para que los patrones puedan diferir el pago de las cuotas obrero-patronales. Te decimos de qué se trata. Básicamente, el objetivo es cubrir por lo menos el 20% de la cuota patronal y el 100% de la cuota obrera. Para esto, los patrones pueden elegir entre tres opciones de plazo e interés mensual:
- Hasta 12 meses: 1.26%.
- De 12 a 24 meses: 1.53%.
- De 24 a 48 meses: 1.82%.
Para firmar el convenio, el patrón no debe ir físicamente a la Subdelegación del IMSS. Lo único que debe hacer es enviar un correo electrónico a [email protected]. El correo debe contar con esta información:
- Tarjeta de identificación patronal.
- Identificación oficial vigente del patrón, sujeto obligado o representante legal.
- Acta constitutiva de la persona moral.
- Poder notarial del representante legal.
- Escrito libre solicitando la autorización del pago a plazos y los plazos para hacerlo.
Una vez que el IMSS revise la información, enviará una respuesta por correo electrónico. Si es aceptado, recibirá el proyecto de convenio y una ficha de depósito con la línea de captura correspondiente. Esta línea de captura se puede pagar por SPEI a la cuenta 021180550300067765 de HSBC. Los patrones pueden hablar al teléfono (800) 6232-323 o escribir a [email protected] para conseguir atención sobre el nuevo esquema.
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