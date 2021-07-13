El impuesto a multinacionales se disfraza de progresivo sin serlo, y afectará a países como México, de acuerdo con la analista política Viridiana Ríos. El fin de semana, el grupo de los países más ...

El impuesto a multinacionales se disfraza de progresivo sin serlo, y afectará a países como México, de acuerdo con la analista política Viridiana Ríos. El fin de semana, el grupo de los países más ricos del mundo (G20) acordaron establecer a las empresas multinacionales una tasa de impuesto corporativa mínima de 15%. La medida es para evitar que las multinacionales paguen sus impuestos en países donde las cargas fiscales son mucho menores. De acuerdo con un artículo publicado por Expansión, la noticia fue celebrada como “histórica”, porque será adoptada por 132 países a partir del 2023. Sin embargo, el texto indica que esta medida no es histórica, y normaliza la desventaja en la que se encuentra la clase media, con respecto a las empresas, y la profunda desigualdad de los sistemas fiscales del mundo.

El impuesto a multinacionales del G20 afectará a México

La analista política Viridiana Ríos, autora del artículo, consideró que la medida se disfraza de progresiva sin serlo. “Y peor aún, afectará a países como México”, advirtió. De acuerdo con la también doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, lo anterior se debe a las tres razones siguientes:

1. El impuesto es extremadamente bajo

El impuesto mínimo acordado es extremadamente bajo, y por tanto sigue creando incentivos para que las tasas corporativas de todo el mundo bajen. La tasa de impuesto corporativa promedio de la OCDE es de 26%. La tasa del 15% es tan baja que sentará un precedente para que las tasas corporativas de otros países se perciban como “poco competitivas” y comiencen esfuerzos para bajarlas.

2. El impuesto favorece a los países ricos

El impuesto a las multinacionales es regresivo y favorece a los países ricos, en detrimento de los pobres. Esto se debe a que el acuerdo incluye una regla para que las multinacionales paguen menos impuestos en los países en los que producen, y paguen más en los países en donde venden. Debido a la disparidad de poder de consumo entre los países productores (lugares como Vietnam, China y México) y los países donde se concentra el consumo (Estados Unidos y Europa), el impuesto será de facto una transferencia de recursos a los países más ricos.

3. Las multinacionales pagarán menos impuesto que la clase media

La ley legitima la desigualdad, porque impone una tasa corporativa mínima muy inferior de lo que pagaría una persona de clase media. Las clases medias en México, por ejemplo, pagan impuestos por el 21% de sus ingresos. Mientras que las empresas más grandes del mundo terminarán pagando menos que eso.

Con información de Expansión.

https://politica.expansion.mx/voces/2021/07/12/g-20-la-burla-del-impuesto-a-las-multinacionales

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