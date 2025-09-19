La iniciativa de Ley de Ingresos 2026 eleva las tasas de recargos por créditos fiscales: 1.38% mensual base y hasta 1.97% en plazos largos

La iniciativa de Ley de Ingresos 2026 eleva las tasas de recargos por créditos fiscales: 1.38% mensual base y hasta 1.97% en plazos largos

El Gobierno federal propone elevar las tasas de recargos que se aplican a las prórrogas y a los pagos en parcialidades de créditos fiscales, es decir, los adeudos de impuestos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La propuesta forma parte de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2026 y encarece el costo de diferir obligaciones tanto para personas físicas como morales.

Qué cambiaría con la ley de ingresos 2026

Recargo mensual base por prórroga: pasaría de 0.98% en 2025 a 1.38% sobre saldos insolutos.

pasaría de 0.98% en 2025 a sobre saldos insolutos. Parcialidades hasta 12 meses: de 1.26% en 2025 a 1.42% mensual.

de 1.26% en 2025 a mensual. Parcialidades >12 y hasta 24 meses: de 1.53% en 2025 a 1.63% mensual.

de 1.53% en 2025 a mensual. Parcialidades >24 meses: nueva tasa de 1.97% mensual.

Esquema 2025 Propuesta 2026 Diferencia Prórroga / saldo insoluto 0.98% mensual 1.38% mensual +0.40 pts Parcialidades ≤ 12 meses 1.26% mensual 1.42% mensual +0.16 pts Parcialidades > 12 y ≤ 24 meses 1.53% mensual 1.63% mensual +0.10 pts Parcialidades > 24 meses No aplica 1.97% mensual —

Idea clave: un mayor recargo mensual encarece cada día de atraso. Aun con el mismo adeudo, diferir el pago será más costoso en 2026 si la propuesta se aprueba en los términos conocidos.

Por qué importa para tu empresa o para ti

Especialistas advierten que los recargos, al sumarse a la actualización por inflación, generan un costo financiero elevado. En palabras de Luis Pérez de Acha, los créditos fiscales “se vuelven muy caros”, al grado de que en muchos casos conviene financiarse con crédito bancario para liquidar el adeudo fiscal y evitar que éste crezca con el tiempo.

Cómo se calculan los recargos

La mecánica general opera en dos pasos:

Actualización por inflación mensual del adeudo (conforme al Código Fiscal de la Federación). Aplicación del recargo mensual sobre el saldo ya actualizado, según el esquema elegido (prórroga o parcialidades y su plazo).

El resultado es una tasa efectiva compuesta que eleva con rapidez el costo total del crédito fiscal a medida que pasan los meses.

Qué puedes hacer para reducir el impacto