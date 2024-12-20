¡Tu aguinaldo es un derecho! 💸 Conoce la fecha límite para recibirlo, qué hacer si no te lo pagan y las multas para los patrones incumplidos. No te quedes sin esta prestación indispensable para ce...

¡Tu aguinaldo es un derecho! 💸 Conoce la fecha límite para recibirlo, qué hacer si no te lo pagan y las multas para los patrones incumplidos. No te quedes sin esta prestación indispensable para cerrar el año

En México, el aguinaldo es un derecho laboral protegido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece que todos los trabajadores deben recibir esta prestación anual antes del 20 de diciembre. Este pago equivale, al menos, a 15 días de salario y es especialmente importante para enfrentar los gastos de la temporada navideña.

¿Cuándo deben pagarte el aguinaldo?

El aguinaldo debe ser entregado a más tardar el 19 de diciembre, ya que la ley indica que debe pagarse “antes del 20 de diciembre”. Aunque muchas personas creen que el plazo vence el 20, la normativa deja claro que ese día ya no cuenta como límite.

¿Qué sucede si no te pagan el aguinaldo?

Si no recibes tu aguinaldo, el primer paso es hablar con tu empleador para entender las razones del incumplimiento. Si el diálogo no resuelve el problema, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde recibirás asesoría legal gratuita para presentar un reclamo formal ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje.

Multas por no pagar el aguinaldo

Los empleadores que no cumplan con esta obligación enfrentan multas que van de 50 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a montos entre 5,428.50 y 542,850 pesos por cada trabajador afectado.

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar tu aguinaldo?

El derecho al cobro del aguinaldo prescribe un año después de que este debió haberse pagado. Es decir, si no recibes tu aguinaldo en 2024, tienes hasta el 20 de diciembre de 2025 para reclamarlo.

El aguinaldo no solo es un ingreso adicional en estas fechas, sino también un derecho laboral fundamental. No permitas que te lo nieguen y actúa si detectas irregularidades.