Los gastos permitidos por el SAT se restan de sus ingresos totales, reduciendo la base gravable y, por ende, el ISR a pagar En la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas 2023, aprovechar al máximo las deducciones personales permitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede marcar una gran diferencia en sus obligaciones fiscales. Es crucial identificar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) asociados a deducciones personales. Estos gastos permitidos por el SAT se restan de sus ingresos totales, reduciendo la base gravable y, por ende, el ISR a pagar. No obstante, existen límites en su aplicación. Según el SAT, el monto deducible no puede superar el menor entre el 15% de los ingresos totales del contribuyente o 189,222 pesos (equivalente a cinco Unidades de Medida y Actualización UMA's) al año. Las facturas deducibles disminuyen la cantidad de ingresos gravables, excepto aquellas que no cuentan para el total deducible. Entre las deducciones más comunes se encuentran: honorarios médicos, dentales y hospitalarios; gastos funerarios; primas de seguros de gastos médicos; intereses reales de créditos hipotecarios; aportaciones voluntarias al sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o planes de retiro; donativos; colegiaturas de instituciones privadas desde preescolar hasta bachillerato. Para efectivizar las deducciones, es necesario contar con la factura de cada servicio adquirido y haber realizado el pago por medios electrónicos o cheque nominativo. La autoridad advierte que ciertos gastos deducibles tienen topes máximos o requisitos específicos, por lo que es fundamental conocerlos y llevar un registro preciso. Una recomendación clave es trabajar con un contador experto en el régimen tributario del contribuyente para saber qué gastos son deducibles y cómo realizar los pagos correctamente para utilizarlos en la declaración anual.