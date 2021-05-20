El Infonavit presentó una guía con consejos administrativos y de seguridad para la construcción de viviendas. Esta semana el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infon...

El Infonavit presentó una guía con consejos administrativos y de seguridad para la construcción de viviendas. Esta semana el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó la Guía de autoconstrucción segura. El objetivo es dar las herramientas necesarias a quien construya sus propias casas para evitar la pérdida de patrimonio por desastres naturales. La guía fue elaborada por el Infoanvit, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Coordinación Nacional de Protección Civil. En la presentación de la guía, Enrique Guevara Ortiz, director general del Cenapred, explicó que el 67% de las viviendas en México son informales; además, el 57% no tiene reglamentos de construcción.

Contenidos de la guía

En el documento se describen las recomendaciones para el diseño y la construcción de viviendas hasta de dos niveles, con el objetivo de garantizar que sean seguras, habitables, accesibles, de fácil mantenimiento y reparación, dentro de un entorno urbano, suburbano y rural. Estas recomendaciones toman en cuenta los criterios técnicos actuales contemplados en las Normas Oficiales Mexicanas, en las Normas Técnicas Complementarias y en las buenas prácticas aplicadas en el país. Por otro lado, se hace referencia a las obligaciones y responsabilidades de las autoridades y los involucrados que participan en la construcción de vivienda, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la normatividad. El documento brinda recomendaciones aplicables a las regiones del país con mayor peligro ante fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, especialmente sismos, huracanes y vientos, con el propósito de proporcionar información clara y adaptable a cada región. La guía se divide en las siguientes secciones:

Requisitos y recomendaciones administrativas y de construcción. Proyecto de construcción Preparación del terreno. Suelo y cimentación. Muros con refuerzo. Losas de concreto reforzado.

Puedes encontrar la guía en este enlace.

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