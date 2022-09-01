Los contribuyentes pueden aplicar deducciones autorizadas, dependiendo del régimen fiscal con el que tributen Para calcular el Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus ingresos y restar las deducciones, para obtener la utilidad o la pérdida del ejercicio. El resultado obtenido es la base sobre la cual se calcula el ISR a pagar o la devolución a recibir. Las deducciones fiscales son los gastos que los contribuyentes tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables, que son los que se toman en cuenta para el cálculo del impuesto a pagar. Los contribuyentes pueden aplicar deducciones autorizadas, dependiendo del régimen fiscal con el que tributen, y existen deducciones personales que sólo aplican para las personas físicas. De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, las deducciones son esenciales para poder determinar la base gravable, que es la cantidad sobre la que se calculan los impuestos. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que las deducciones autorizadas son parte esencial para la determinación de la base a través de la cual los contribuyentes pagan su contribución, específicamente del ISR. Además, explicó que los contribuyentes en la mayoría de los regímenes, para el pago del ISR tienen que determinar sus ingresos acumulables y restar sus deducciones autorizadas. La especialista señaló que hay diversos artículos y criterios que indican cuáles son las deducciones permitidas. Pero advirtió que los contribuyentes deben cumplir con los requisitos establecidos para que las deducciones procedan. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, también dijo que hay un artículo que específica qué gastos no son deducibles, para que el contribuyente no vaya a tomar una mala práctica en relación con su determinación de impuestos.