El SAT ha lanzado una nueva oportunidad para que los contribuyentes con adeudos regularicen su situación fiscal mediante opciones de pago en parcialidades y reducción de multas de hasta el 100%

El SAT ha lanzado una nueva oportunidad para que los contribuyentes con adeudos regularicen su situación fiscal mediante opciones de pago en parcialidades y reducción de multas de hasta el 100%

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó recientemente a los contribuyentes con adeudos que pueden regularizar su situación fiscal a través de diversas facilidades de pago, que incluyen hasta 36 parcialidades y una reducción de hasta el 100% en las multas.

En un comunicado, la autoridad fiscal indicó que tanto personas físicas como morales con adeudos determinados por la autoridad o con adeudos autodeterminados mediante declaraciones, pueden solicitar opciones como el pago a plazos, la reducción de multas y una tasa de recargos ajustada.

Facultad del SAT para otorgar facilidades de pago

Según Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, esta medida está en línea con el Artículo 66 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual permite al SAT implementar programas de facilidades de pago.

En entrevista con El Contribuyente, Colín Mosqueda explicó que el artículo en cuestión permite a la autoridad autorizar el pago en parcialidades o diferido. Además, detalló que, para acceder a este beneficio, el contribuyente debe realizar un pago inicial de al menos el 20% del monto total del adeudo fiscal.

El especialista añadió que los contribuyentes saben que tienen adeudos porque estos fueron determinados por la autoridad tras una revisión o porque los autodeterminaron a través de sus declaraciones de impuestos.

Opciones de pago en plazos

Colín Mosqueda destacó que, en su comunicado, el SAT presentó dos opciones para los contribuyentes:

Pago en parcialidades: Permite liquidar el adeudo en un plazo de hasta 36 meses, con un pago inicial mínimo del 20% del crédito fiscal y una tasa de interés fija según el plazo elegido. Pago diferido: Permite realizar el pago en un plazo máximo de 12 meses, también con un pago inicial del 20%.

Reducción de hasta el 100% en multas

El representante del Colegio de Contadores Públicos de México mencionó otra ventaja de este programa: la posibilidad de solicitar una reducción de hasta el 100% en la multa, dependiendo de su antigüedad, además de una reducción en la tasa de recargos. “Esto es muy beneficioso, ya que el crédito fiscal más la multa a veces casi se duplican”, comentó.

Aunque estos beneficios están contemplados en el CFF, el especialista considera que ahora se aplicarán de manera masiva como parte de un programa específico.

Cómo solicitar estas facilidades

Para acceder a estas opciones de pago, los contribuyentes deben agendar una cita. Para ello, deben ingresar a citas.sat.gob.mx, seleccionar "Registrar cita", elegir la opción “Adeudos y Multas”, y acudir a la oficina en la fecha y hora asignadas. En la cita, podrán conocer el monto de su adeudo, las facilidades de pago disponibles y el proceso para convertirse en beneficiarios del programa.