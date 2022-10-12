El dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo será votado en el Pleno de la cámara alta

El dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo será votado en el Pleno de la cámara alta

Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Senado aprobaron el dictamen mediante la cual se establece que las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privado se duplicarán de seis a 12 días a partir del primer año de trabajo.

El dictamen que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo establece que se aumentará a los trabajadores dos días de vacaciones por cada uno de los siguientes cinco años subsecuentes, hasta llegar a 20 días. La propuesta será llevada ahora al Pleno de la cámara alta para su votación.

Como reportamos, el sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días, dijo en entrevista con El Contribuyente, Virginia Ríos Hernández, Integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

De acuerdo con El Financiero, en la discusión de la reforma laboral, la senadora del Congreso, Claudia Ruiz Massieu propuso establecer un tiempo para la puesta en marcha para que tanto empleadores como trabajadores tengan una mayor certidumbre.

“En ese sentido, mi propuesta es modificar el régimen transitorio para establecer que la entrada en vigor del decreto sea a partir del 1 de enero de 2023 en lugar de al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, planteó.

Por su parte, el senador Damián Zepeda manifestó su coincidencia en la necesidad de establecer un tiempo de adecuación, ya que una reforma de este calado tendrá un impacto real en las empresas, por lo tiene que darse un tiempo para implementarse.

Reforma impactará a empresas y trabajadores

En entrevista con este medio, Ríos comentó que el aumento vacacional generará un costo adicional para los trabajadores, sin embargo, dijo que esta reforma beneficiará en la prima vacacional, debido a que tiene que ser el 25% de los días. El impacto en el sector empresarial, explicó Ríos, es que los patrones podrían no estar preparados, sobretodo de personas físicas o las Micro, pequeñas y medianas empresas. “Si entra en vigor la reforma este año, podría pasar que los patrones no estén preparados y enterados de los cambios y otorguen vacaciones a sus trabajadores con la disposición anterior a la reforma, lo cual generaría una multa por lo menos de 50 UMAS, es decir, 4 mil 811 pesos por cada trabajador al que no se le dieron las vacaciones adecuadamente”, explicó la especialista en entrevista con este medio.