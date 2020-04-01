Durante la emergencia sanitaria del Covid-19, el SAT y la UIF apoyarán a los que se dediquen a actividades vulnerables al cumplimiento de sus obligaciones en prevención de lavado de dinero.

Durante la emergencia sanitaria del Covid-19, el SAT y la UIF apoyarán a los que se dediquen a actividades vulnerables al cumplimiento de sus obligaciones en prevención de lavado de dinero.

Ante la emergencia sanitaria de coronavirus Covid-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apoyarán a las personas que se dediquen a actividades vulnerables que presenten retrasos en los avisos de operación de prevención de lavado de dinero. Luego de que el gobierno de México dio a conocer las medidas de prevención para evitar más contagios del Covid-19, las dos dependencias informaron que apoyarán a los que se dediquen a dichas actividades. Estas personas podrán presentar un aviso ante la autoridad y auto regularizarse, presentando la documentación que pudiera hacerles falta. Podrán “solicitar al SAT autorización para implementar un Programa de Auto Regularización que incluyan los actos u operaciones realizados a partir del 01 de marzo del 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el Gobierno de México”, se puede leer en el comunicado. El programa de auto regulación durará entre el 1 de marzo y hasta que concluyan las medidas preventivas del gobierno federal con motivo del Covid-19.

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

De acuerdo al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas vulnerables son:

Juegos de apuesta

Concursos

Sorteos

La emisión o comercialización de tarjetas de servicio, de crédito o tarjetas de prepago. (que no sean emitidas por entidades financieras)

Compra y venta de bienes inmuebles.

Ventas de joyas, piedras preciosas o relojes.

La subasta o comercialización de obras de arte.

La venta de vehículos aéreos, terrestres o marítimos con un valor igual o mayor de tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (ya sean nuevos o usados)

Las dependencias hacen un llamado a los que se dedican a actividades vulnerables a que si cuentan con información sobre irregularidades que estén relacionadas con la contingencia del Covid-19 las reporten al correo electrónico: [email protected] . Puedes revisar el comunicado de la UIF y SATaquí / Publicación: 27 marzo 2020

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