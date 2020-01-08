Te decimos cuándo termina el plazo para corrección de CFDI de nómina 2019. La regla 2.7.5.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020-) establece el plazo para la corrección de CFDI de nómina de 2019...

Te decimos cuándo termina el plazo para corrección de CFDI de nómina 2019. La regla 2.7.5.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 establece el plazo para la corrección de CFDI de nómina de 2019. Esto es lo que dice la regla:

Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2019 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión podrán por única ocasión corregir éstos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 29 de febrero de 2020 y se cancelen los comprobantes que sustituyen. El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el ejercicio fiscal 2019. Siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día correspondiente a 2019 en que se realizó el pago asociado al comprobante. La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que en su caso procedan.

Básicamente, los contribuyentes tendrán hasta el 29 de febrero para hacer los cambios necesarios a los CFDI de nómina de 2019. Para esto se deben cancelar los comprobantes con errores que se emitieron antes. En este enlace puedes revisar la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 y sus anexos.

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