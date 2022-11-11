Uno de los requisitos de la nueva versión de factura, es que debe contener el régimen fiscal del receptor del comprobante A partir de 2023, los contribuyentes tendrán que facturar obligatoriamente con la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Actualmente, los contribuyentes pueden seguir utilizando la factura electrónica 3.3. Pero muchas empresas están utilizando la nueva versión para familiarizarse con sus requisitos y características.

Régimen fiscal del receptor del CFDI

Uno de los requisitos del CFDI 4.0, es que debe contener el régimen fiscal del receptor del comprobante. De acuerdo con la consultora Fiscalia, para cumplir con este requisito es necesario seleccionar el régimen fiscal en el que el receptor tributa, o si tributa en varios regímenes, como puede ser el caso de las personas físicas, indicar el régimen en el que se le dará efectos fiscales a ese comprobante. En el artículo se explica que la selección del régimen debe hacerse a partir de los regímenes listados en el catálogo de Regímenes Fiscales del CFDI, c_RegimenFiscal. En este sentido, indica que es de suma importancia que los contribuyentes reconozcan que el catálogo c_RegimenFiscal del CFDI 4.0 es diferente al del CFDI 3.3. Por eso, deben preparar sus sistemas de facturación considerando el listado aplicable. En el texto se presenta el siguiente cuadro comparativo de los regímenes previstos en el catalogo c_RegimenFiscal del CFDI 3.3 y los del CFDI 4.0: Por lo anterior, Fiscalia considera que es importante cerciorarse de que en la facturación versión 4.0 se estén manejando los regímenes correctos, correspondientes al catálogo c_RegimenFiscal aplicable.