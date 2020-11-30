Minería, comercio y manufactura; así como empresas medianas, serían las áreas de la economía más afectadas por la iniciativa de subcontratación. En las últimas semanas, el debate sobre la subcontra...

Minería, comercio y manufactura; así como empresas medianas, serían las áreas de la economía más afectadas por la iniciativa de subcontratación. En las últimas semanas, el debate sobre la subcontratación ha sido uno de los temas más controversiales. Por ejemplo, de acuerdo con Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que representa a empresas que prestan servicios de tercerización, la iniciativa propuesta por el ejecutivo federal pondrá en peligro los 4.5 millones de trabajos que existen bajo esta modalidad. Además, está el problema de cómo afectará a la industria. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, minería, comercio y manufactura son los que concentran la mayor proporción de personal subcontratado:

En minería, representa un tercio (33%) del total;

en comercio, una cuarta parte (24.2%),

y en manufactura, casi la quinta parte (18.8%).

Una gran parte de estas empresas tendría que cambiar sus esquemas de contratación si se aprueba la reforma. Después está el problema de qué tipo de empresas son afectadas. De acuerdo con datos de la misma encuesta, las medianas son las que más recurren a esta figura:

Empresas medianas concentran 31% de empleados contratados por subcontratación.

Grandes emplean 23%.

Pequeñas emplean el 17%.

Microempresas concentran el 4.4%.

La semana pasada, la diputada de Morena, Anita Sánchez, dijo que este martes se agregarán los comentarios de la sesión de parlamento abierto y de la mesa de trabajo en Palacio Nacional. Con toda esta información, la iniciativa pasará a votación. Hasta el momento, no es claro cómo se verán afectadas las empresas de estos sectores. Con información de Reforma https://www.reforma.com/destacan-comercio-y-mineria-en-outsourcing/ar2080288?v=2

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