La informalidad del sector médico es un obstáculo más para deducir los honorarios. Desde hace varios años, el sector médico en el país ha sido uno de los más involucrados en la evasión fiscal. En 2...

La informalidad del sector médico es un obstáculo más para deducir los honorarios. Desde hace varios años, el sector médico en el país ha sido uno de los más involucrados en la evasión fiscal. En 2018, por ejemplo, Adrián Guarneros Tapia, quien ocupaba el cargo de administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos suelen trabajar en la informalidad. En 2019, de acuerdo con Reforma, el sector médico evadió 3,400 millones de pesos en impuestos. Esto representa casi la tercera parte su potencial de recaudación. Entre las prácticas más comunes de evasión se encuentran las siguientes:

No entregar todas las facturas correspondientes para enterar al SAT menos ingresos.

Elevar lo reportado en los gastos necesarios para su actividad económica.

Exigir únicamente pagos en efectivo.

Sin embargo, el problema persiste hasta el día de hoy. De acuerdo con información de Data México, casi el 70% de los profesionales de la salud trabaja en la informalidad.

Los obstáculos para deducir honorarios médicos

En muchos casos, esto significa que los contribuyentes no pueden conseguir comprobantes de sus pagos para deducir impuestos. Esto se suma a las dificultades actuales para deducir honorarios médicos. En este sentido, las deducciones personales que las personas físicas pueden aplicar por el pago de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, están condicionadas a que se hagan a través de cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a su nombre, o mediante su tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. Uno de los requisitos principales para deducir es que el pago no puede hacerse en efectivo. El SAT, la Prodecon y la Suprema Corte han debatido sobre estos requisitos para deducir desde hace años. En entrevista con Reforma, Gloria Franco, directora general de Orientación y Asesoría al Contribuyente de Atención Personalizada, explicó que en algunos casos, los médicos condicionan las facturas. Cuando el contribuyente la pide, los médicos dicen que cobrarán IVA por los servicios médicos, por ejemplo; hay que recordar que en servicios médicos no se cobra IVA. Esto se puede sancionar con una multa de hasta 97 mil pesos. Puedes seguir leyendo sobre cómo deducir pagos de honorarios médicos aquí. Con información de Reforma, Grupo en concreto y Saludiario https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/complican-deducir-gastos-medicos/ar2189042?v=4 htps://grupoenconcreto.com/sat-evasion-fiscal-medicos/ htps://www.saludiario.com/sector-medico-donde-mayor-evasion-fiscal-se-registra/

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