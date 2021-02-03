Algunas aplicaciones de contabilidad y gestión fiscal hurtan la información de los contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó sobre algunas aplicaciones móviles de contabilidad y gestión fiscal que roban la información de los contribuyentes, como la firma electrónica y la contraseña para ingresar al portal del SAT. En un comunicado, la autoridad tributaria exhortó a no compartir la e.firma o la contraseña con terceros o con aplicaciones que prometan realizar la solicitud de devoluciones de saldos a favor o la elaboración de facturas. El SAT recordó que la e.firma es única, personal e intransferible y tiene la misma validez y efectos que una firma autógrafa y garantiza la identidad de quien firma cualquier documento digital. “Es muy importante hacer un uso consciente y responsable, tanto de la e.firma como de la contraseña, para evitar algún riesgo de extorsión con tu información”, expuso en el comunicado. [embed]https://twitter.com/SATMX/status/1357116968877326336[/embed]