La Cámara de Diputados aprobó nuevos requisitos para retirar recursos por desempleo de tu Afore. Descubre los cambios y sus implicaciones contables y fiscales El 23 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Artículo 191 de la Ley del Seguro Social (LSS). El objetivo: dotar de certeza jurídica a los retiros parciales por desempleo y cerrar la puerta a prácticas que erosionaban el ahorro para el retiro.
Qué cambia y desde cuándo
- Plazo mínimo sin empleo: ahora podrás solicitar el retiro a partir del día 46 natural desde tu baja laboral.
- Antigüedad de la cuenta: la Afore debe tener al menos 3 años de apertura.
- Cotización mínima: se exigen 12 bimestres cotizados al IMSS en la cuenta individual.
Límites al monto disponible
|Concepto
|Cálculo
|Opción 1
|30 días del salario base promedio de tus últimas 150 semanas (o las que tengas)
|Opción 2
|11.5 % del saldo en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez
|Se entregará
|La menor cantidad entre ambas opciones
El diseño busca dar un respiro económico sin comprometer de forma severa tu pensión futura.
Implicaciones contables y fiscales
- Trazabilidad de la baja: nómina y RH deben documentar la fecha exacta de terminación laboral, punto de partida para los 46 días.
- Control en los estados de cuenta: contadores deberán vigilar los retiros para reflejar correctamente obligaciones laborales y pasivos corporativos.
- Comunicación al trabajador: las empresas deben informar que el retiro reduce el saldo pensionario y puede impactar la pensión final.
Por qué importa esta reforma
- Seguridad jurídica: reglas uniformes evitan interpretaciones discrecionales entre Afores.
- Protección del ahorro: se equilibra la necesidad inmediata de efectivo con la misión de un retiro digno.
- Buen gobierno corporativo: refuerza la responsabilidad de las áreas contables en la gestión de pasivos laborales.