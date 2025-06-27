La Cámara de Diputados aprobó nuevos requisitos para retirar recursos por desempleo de tu Afore. Descubre los cambios y sus implicaciones contables y fiscales El 23 de junio de 2025, la Cámara de D...

La Cámara de Diputados aprobó nuevos requisitos para retirar recursos por desempleo de tu Afore. Descubre los cambios y sus implicaciones contables y fiscales El 23 de junio de 2025, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Artículo 191 de la Ley del Seguro Social (LSS). El objetivo: dotar de certeza jurídica a los retiros parciales por desempleo y cerrar la puerta a prácticas que erosionaban el ahorro para el retiro.

Qué cambia y desde cuándo

Plazo mínimo sin empleo: ahora podrás solicitar el retiro a partir del día 46 natural desde tu baja laboral.

ahora podrás solicitar el retiro a partir del desde tu baja laboral. Antigüedad de la cuenta: la Afore debe tener al menos 3 años de apertura .

la Afore debe tener al menos . Cotización mínima: se exigen 12 bimestres cotizados al IMSS en la cuenta individual.

Límites al monto disponible

Concepto Cálculo Opción 1 30 días del salario base promedio de tus últimas 150 semanas (o las que tengas) Opción 2 11.5 % del saldo en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez Se entregará La menor cantidad entre ambas opciones

El diseño busca dar un respiro económico sin comprometer de forma severa tu pensión futura.

Implicaciones contables y fiscales

Trazabilidad de la baja: nómina y RH deben documentar la fecha exacta de terminación laboral, punto de partida para los 46 días. Control en los estados de cuenta: contadores deberán vigilar los retiros para reflejar correctamente obligaciones laborales y pasivos corporativos. Comunicación al trabajador: las empresas deben informar que el retiro reduce el saldo pensionario y puede impactar la pensión final.

Por qué importa esta reforma