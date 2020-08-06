Como el mexicano promedio tiene un complejo de inferioridad bastante alto, confunde a una persona segura de sí misma con egocentrismo o hipocresía y esto debe parar.

Una de las preguntas que surgieron de la encuesta de Pipedrive por el COVID 19 a vendedores y gerentes es ¿Te consideras exitoso en el campo de las ventas? Cuatro de cada cinco vendedores (83,2%) respondió que es exitoso en este campo. ¿Es arrogancia? ¿Los vendedores se creen mejor de lo que realmente son? o ¿Realmente son tan buenos como dicen? Es una realidad que las dificultades que atraviesan las empresas en estos momentos son atribuibles a la pandemia y no tanto a las habilidades de la fuerza de ventas. La situación actual ha impactado la capacidad de los vendedores para ser exitosos en su negocio. Esto también les pega anímicamente, porque un buen vendedor no está acostumbrado a fracasar. Sus esfuerzos no son “a ver si pega”, “vamos a ver si vendemos”… ¡No! Un buen vendedor no apunta al fracaso. Esta pandemia afecta a los vendedores de una manera tremenda porque hay muchos comentarios negativos hacia nuestra profesión. Mucha gente que no está en ventas tiende a mirar al vendedor como un presumido, un egocéntrico. Creen que nuestro trabajo es fácil porque no estamos las 10 horas en el escritorio, no checamos tarjeta porque nuestro trabajo nos requiere muchas veces más tarde o más temprano que otros puestos.

El supremo valor de un vendedor

Quiero hablar de ello esta semana porque es momento de ver a los vendedores por su valor y no por los prejuicios que giran alrededor. Una de los principales competencias para un vendedor es tener seguridad en sí mismo. Como el mexicano promedio tiene un complejo de inferioridad bastante alto, confunde a una persona segura de sí misma con egocentrismo o hipocresía y esto debe parar. Amigo vendedor, que no te tiren esos comentarios, pues ambos sabemos que el camino al éxito que tienes te ha costado mucho y lejos de ser ególatra, has tenido mucha humildad para aceptar los rechazos y no tomarlos de manera personal. Se vale felicitarte cuando consigues una cita, cuando gritas de emoción al ver el depósito del prospecto que te tomó meses convencer. No tengas miedo de que al terminar una buena llamada cuelgues diciendo: ¡No cabe duda que soy el mejor! Pues eso genera un sentido de satisfacción en tu persona que te mantendrá motivado para la siguiente llamada y la que sigue y la que sigue después de esa. No puedes ir por el mundo de las ventas sin felicitarte, pues eso a la larga te afecta internamente, mina tu seguridad y te tira las venas, pues los prospectos pueden confundir tu inseguridad personal con que los quieres estafar y tienes temor a ser cachado. Para nuestros amigos prospectos y clientes, es momento de entender a la persona que tienes del otro lado del escritorio: no sabes cuánto ha tenido que pasar ese vendedor para llegar a ti, cuántas ventas fallidas, cuantos rechazos, y cómo pesar de eso se sacude las rodillas, se acomoda el saco y la corbata y va con la frente en alto a decirte que si le compras tomarás una excelente decisión. Lo que desde afuera vemos como una persona soberbia, egocéntrica o que actúa con hipocresía para obtener tu favor, es en realidad una persona frágil, que ha sorteado miles de cosas para obtener lo que tiene. Es un apasionado de lo que vende y está seguro de que lo que te ofrece te conviene. Este vendedor se ha tomado mucho tiempo para investigar lo que a ti te conviene o no, porque creéme, pierde mucho más si tú no eres el cliente adecuado. Tú has sido elegido porque cumples con las características del cliente que necesita lo que él vende. Dejemos de ver al vendedor como ese oportunista que solo viene a sangrar nuestra cartera. Los vendedores profesionales hacemos un trabajo de investigación muy arduo para solo llegar a la gente que nos necesita y ayudarles a mejorar su calidad de vida, llámese personal, laboral o académica. Entendamos al vendedor como aquel aliado que busca nuestro bien y se enfoca en su cliente y su negocio.

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