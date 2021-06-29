Conoce el cambio previsto en la 5a versión anticipada de la 2a Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021.

Conoce el cambio previsto en la 5a versión anticipada de la 2a Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021.

El 25 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la quinta versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021.

2a RMRMF 2021, 5a versión anticipada

El cambio que se adiciona a las versiones anticipadas anteriores es el siguiente:

Regla reformada

13.5. Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida Se prevé la reforma de la regla 13.5., de la RMF para 2021. Con el cambio, se establece que los asignatarios de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, podrán realizar el pago provisional del derecho por la utilidad compartida, correspondiente al mes de mayo de 2021, hasta en dos parcialidades, conforme a lo siguiente: I. La primera parcialidad deberá corresponder, al menos, al 30% del derecho que deba cubrirse y enterarse a más tardar el lunes 28 de junio de 2021. II. La segunda parcialidad corresponderá al monto restante después del entero realizado conforme a la fracción anterior, el cual deberá enterarse a más tardar el 9 de julio de 2021. En caso de incumplir con el entero de los montos previstos en las fracciones anteriores, en los plazos señalados en las mismas, los asignatarios no podrán aplicar al beneficio previsto en la presente regla y la autoridad fiscal requerirá el pago total del adeudo.

Vigencia de la regla reformada

El Artículo Primero Transitorio indica la regla entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero es aplicable a partir del 25 de junio de 2021. Puedes la quinta versión anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 aquí / Fecha de publicación: 25 de junio de 2021.

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