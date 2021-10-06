Diputados solicitaron llamar a los funcionarios para explicar los cambios planteados en la Miscelánea Fiscal 2022. La Cámara de Diputados instauró la mesa de la Comisión de Hacienda y Crédito Públi...

Diputados solicitaron llamar a los funcionarios para explicar los cambios planteados en la Miscelánea Fiscal 2022. La Cámara de Diputados instauró la mesa de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se presenten a comparecer el 7 de octubre en San Lázaro.

📌 Queda formalmente instalada la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Será presidida por el diputado Luis Armando Melgar Bravo, quien informó que la instancia iniciará la revisión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022. https://t.co/CGxIYayqsz — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 6, 2021

Para esta cita se llamó a la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez; al subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio González y al Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, para explicar y justificar los cambios planteados en la Miscelánea Fiscal 2022, los cuales están planeados más de 200 cambios a cinco leyes.

Los cambios

Algunos de los cambios propuestos más representativos se encuentra el Nuevo Régimen Simplificado de Confianza, el de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a partir de los 18 años de manera obligatoria, la limitación de hasta 12 meses para suscribir un acuerdo conclusivo entre la autoridad fiscal y el contribuyente, y la tasa cero de Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) para productos menstruales, así como para alimentos no procesados para consumo animal.

Comienzan con problemas

Antes de que los legisladores llegaran a un acuerdo, la sesión se vio interrumpida por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), al mencionar que ellos no fueron citados por la Mesa Directiva de la comisión, generando un espacio muerto de aproximadamente 15 minutos. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Yorio-Buenrostro-y-Romero-Aranda-deberan-presentarse-el-7-de-octubre-para-comparecer-en-San-Lazaro-20211005-0136.html

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