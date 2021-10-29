De las 32 entidades del país, solamente tres de ellas podrían pagar su nómina con recursos tributarios propios. Casi todas las entidades del país dependen de las transferencias federales de recursos para hacer frente al pago de la nómina de sus burócratas. De acuerdo con Reforma, el Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Emilio Barriga, reveló que de las 32 entidades del país, solamente tres de ellas podrían pagar su nómina con recursos tributarios propios. El resto depende de las transferencias federales para hacer frente a este compromiso. Al participar en las mesas del Parlamento Abierto para el Presupuesto 2022, el funcionario dijo que existen entidades como Guerrero que dependen casi al 100% de los fondos que les envía la Federación. "Solamente la Ciudad de México, Quinta Roo y Querétaro serían capaces de financiar su nómina o su capítulo de gasto de servicios personales utilizando sus ingresos tributarios. Por el contrario, existen nueve entidades federativas que son el extremo y cuyos gastos en servicios personales superan más de siete veces lo que recaudan en ingresos tributarios", detalló. Esta presión sobre las finanzas públicas locales, señaló, provoca que las entidades desvíen recursos que son destinados para otros fines para cubrir los pagos a su burocracia.

Proponen que entidades federativas paguen el predial

Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, y representante de la Asociación de Autoridades Locales de México, propuso en el foro que las entidades federativas paguen el predial de los inmuebles que utilizan, para que los municipios puedan incrementar sus ingresos. Es decir, que no haya dependencias ni entes particulares que evadan el pago de impuestos y de derechos.

Aumentar recaudación local ayudaría a las entidades

En junio de 2021, ante una reducción de recursos federales a los estados, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) consideró que aumentar la recaudación local reduciría la dependencia de las transferencias federales. Esto lo hizo en el reporte Ingresos públicos en México: hacia un nuevo sistema fiscal. Los recursos tributarios propios de las entidades del país, principalmente provienen de las siguientes contribuciones:

Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

Predial.

Tenencia.

Con información de Reforma.

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