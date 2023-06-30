A partir de julio concluyen algunas facilidades que el SAT dio a contribuyentes del RESICO y a otros contribuyentes Para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los contribuyentes deben conocer sus obligaciones fiscales. De acuerdo con IDC Online, entre las obligaciones que cobran relevancia este fin de mes, hay dos de los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) para personas físicas:

Emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con e.firma o un Certificado de Sellos Digitales (CSD)

Tener activo y actualizado su buzón tributario.

El artículo indica que lo anterior es así, porque a partir de julio concluyen algunas facilidades para estos y otros contribuyentes. Los artículos transitorios de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, establecieron una prórroga para el cumplimiento de las obligaciones en materia de emisión de CFDI y activación del buzón tributario. Pero el medio señaló que a partir de julio concluyen algunas facilidades para estos y otros contribuyentes: La mayoría de estas prórrogas de obligaciones van dirigidas al RESICO de personas físicas. Esto parece lógico, porque se trata de un nuevo régimen, y para tratar de plasmar un piso parejo se les otorgó un tiempo para cumplir con las obligaciones fiscales. A inicios de 2023 se planteó que estas facilidades culminaran en marzo, pero a raíz de la Segunda Resolución de Modificaciones a la RMF, se prorrogó hasta el 30 de junio de 2023. IDC Online considera que existe la posibilidad de que la autoridad en los últimos días del mes vuelva a diferir el cumplimiento de estos deberes tributarios.