La tasa de interés y CAT del programa “Fovissste para Todos” se reduce y ahora es el programa más competitivo del mercado.

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) en conjunto con HSBC, redujo significativamente su tasa de interés, del 9% a 8.3%, así como el costo anual total (CAT), del 10.03% a 9.3%. Lo anterior respecto al producto “Fovissste para Todos”, que permite que el trabajador pueda obtener un monto de hasta 4.8 millones de pesos en un crédito hipotecario. Lo anterior, asegura el Fovissste, haría este producto el más competitivo del mercado. “Son muy buenas noticias, Fovissste para Todos es el programa hipotecario que más dinero le da a los trabajadores y que es el más barato que cualquiera en el mercado, el mercado anda entre 10 y 12 por ciento”, dijo Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo de la institución. Fovissste puntualizó que Fovissste para todos cuenta con las condiciones financieras que lo posicionan como el más competitivo del sector, por lo que aseguran que es el mejor crédito hipotecario del país, además de ser el más económico gracias al cofinanciamiento con HSBC. La institución destacó que las reducciones en la tasa fija anualizada y en el CAT están disponibles desde el lunes 27 de julio. Las ventajas del programa son:

Es entregado en pesos.

Plazos, tasa y pagos fijos.

Sin actualizaciones, ni comisiones.

No está sujeto al sistema de puntaje.

Condiciones preferenciales.

Descuento vía nómina.

Monto de hasta 4.8 millones de pesos.

También tiene la posibilidad de mancomunar el crédito al 100% entre cónyuges que cotizan en el Fovissste, tomando en cuenta su sueldo básico, así como la compensación garantizada del trabajador. Los plazos para pagar el crédito son de 5, 10, 15 o 20 años, con descuentos vía nómina, dependiendo de sus percepciones económicas. La institución explicó que “el programa no está sujeto al Sistema de Puntaje, por lo que su obtención es más rápida, en promedio hasta 30 días. Para obtenerlo, el trabajador solo deberá acudir al banco a solicitarlo”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/inegi-alerta-por-la-mayor-contraccion-del-pib-en-la-historia/ Con información de Fovissste.

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