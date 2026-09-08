Cada año, miles de familias en México empiezan a buscar preparatoria privada. A veces porque el hijo o la hija no quedó en la opción pública que quería después del examen de asignación. Otras veces porque la familia busca un modelo educativo distinto, o porque necesita horarios más flexibles que los de una escuela pública.

El problema llega cuando empiezan a pedir informes y descubren que los precios de las colegiaturas varían enormemente. El monto mensual es solo una parte de la historia. Lo que de verdad complica comparar dos prepas es saber qué incluye ese número y qué se cobra aparte.

Según la SEP, durante el periodo escolar 2024-2025, 821,207 estudiantes de media superior en México se inscribieron en instituciones privadas, lo que representa el 15 % de la matrícula total de bachillerato.

Este artículo desglosa los costos reales de una prepa privada en 2026 (colegiatura, gastos extras, becas y cómo comparar) para que puedas decidir sin sorpresas a mitad del ciclo escolar.

El rango real de colegiaturas mensuales en México

En 2026, las colegiaturas de preparatoria privada en México se agrupan en tres rangos claros.

Las prepas accesibles cobran entre $1,500 y $5,000 mensuales. En este rango entran instituciones que priorizan la accesibilidad sin sacrificar la validez oficial de los estudios.

Las prepas de rango medio cobran entre $5,000 y $12,000 mensuales. Suelen incluir programas bilingües, bachilleratos tecnológicos o modelos con incorporación a la UNAM o al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Las prepas de rango alto cobran entre $12,000 y más de $30,000 mensuales. Corresponden a instituciones internacionales, con programas de Bachillerato Internacional (IB), modelo americano o modelo británico.

Publicaciones especializadas de 2026, como Expansión y Guía Universitaria (mayo-agosto), reportan que las colegiaturas de La Salle rondan los $11,460 mensuales, las de Prepa IBERO llegan a $30,690 mensuales y Prepa Tec puede superar los $100,000 por semestre.

Un precio más bajo no implica menor calidad académica. La validez oficial (el reconocimiento de la SEP, la UNAM o el IPN), el nivel docente y el plan de estudios son lo que define la calidad real de un programa, y esos factores existen tanto en una prepa de $1,500 al mes como en una de $30,000.

Antes de descartar una opción solo por su precio, revisa con cuidado que tenga incorporación oficial y lo que ofrece en su plan de estudios.

Gastos extras que muchas familias descubren tarde

La colegiatura mensual es apenas el primer número a contemplar de una lista más larga. El costo real de la escuela va bastante más allá de lo que decía el folleto informativo. Estos son los conceptos que se suman con más frecuencia:

Inscripción anual, que puede ir de $3,000 a $15,000 o más, dependiendo de la institución.

Cuota de materiales o de acceso a la plataforma digital del ciclo escolar.

Uniformes, con un desembolso inicial y luego reemplazos cada cierto tiempo.

Seguro escolar, generalmente obligatorio y cobrado aparte de la colegiatura.

Exámenes extraordinarios, con un costo adicional por materia si el alumno los necesita.

Transporte escolar, cuando aplica, con costos mensuales.

Los gastos adicionales pueden incrementar el desembolso anual entre 30 % y 50 % respecto a la colegiatura sola. En una escuela de $8,000 mensuales, ese porcentaje representa varios miles de pesos adicionales al año que no aparecen en el primer número que da la institución al pedir informes.

Dos prepas con la misma colegiatura mensual pueden terminar costando cifras muy distintas al año, dependiendo de cuántos de estos conceptos ya vienen incluidos y cuántos se cobran por separado. Por eso el número que hay que comparar entre escuelas es el total anual, no la colegiatura aislada.

Becas y planes de pago: lo que puedes aprovechar

Las becas no son exclusivas de las escuelas públicas. Las preparatorias privadas en México ofrecen, por ejemplo, becas por mérito académico según el promedio de secundaria, becas por necesidad económica, descuentos por pronto pago, planes de mensualidades sin intereses y convenios con empresas para hijos de empleados.

Como referencia de apoyo público, la Beca Universal Benito Juárez —un programa federal de la SEP— otorga $1,900 bimestrales a estudiantes de media superior inscritos en escuelas públicas, hasta por 40 meses. Este programa no aplica para preparatorias privadas, pero es el punto de comparación que conviene tener presente al evaluar qué tan competitiva es una beca privada.

Instituciones como UIN ofrecen becas en preparatoria, vigentes durante toda la duración de los estudios. Con el apoyo de una beca, el costo de la colegiatura de una prepa privada cerca de casa podría ser incluso menor al costo en transporte y comida fuera de casa que muchas familias invierten cuando sus hijos viajan a la Ciudad de México para estudiar.

Antes de descartar una opción solo por el precio de lista, vale la pena preguntar directamente por las becas disponibles. Muchas familias nunca lo hacen porque asumen que las privadas no las ofrecen, o porque dan por hecho que solo aplican durante el primer año y luego desaparecen. También es recomendable preguntar por cuánto tiempo se mantiene la beca y qué promedio se necesita para conservarla, antes de tomar una decisión basada solo en el precio de lista.

¿Cómo comparar sin quedarte nada más con el número mensual?

Comparar dos prepas privadas por el precio mensual deja fuera información que puede cambiar la decisión por completo. Antes de firmar una inscripción, busca:

1. Validez oficial: Verifica que el programa tenga incorporación a la SEP, la UNAM o el IPN. Sin ese reconocimiento, el certificado no tiene validez oficial ante otras instituciones ni empleadores.

2. Costo total anual: Suma colegiatura, inscripción, materiales y gastos extras; no te quedes solo con el pago mensual.

3. Qué incluye la colegiatura: Algunas escuelas ya incluyen plataforma digital, materiales y seguro; otras los cobran aparte.

4. Becas y financiamiento disponibles: Pregunta cuánto pueden reducir el costo real antes de descartar una opción.

5. Ubicación y transporte: Una prepa más barata, pero lejana, puede costar más en tiempo y traslados diarios.

6. Oferta educativa: Bachillerato general, tecnológico o incorporado a la UNAM. El modelo académico importa tanto como el precio.

La mejor prepa privada para tu situación es la que equilibra calidad, validez oficial y costo real, y ese equilibrio rara vez coincide con la opción más cara ni con la más barata del mercado.

Conclusión

El costo de una prepa privada en México en 2026 va desde los $2,000 hasta más de $30,000 mensuales, pero la colegiatura sola no cuenta toda la historia. Lo que importa es el costo total anual, la validez del certificado, las becas disponibles y si la institución se adapta a las necesidades reales de la familia.

Con esa información en mano, existen preparatorias privadas accesibles en México que ofrecen calidad académica, validez oficial (SEP, UNAM, IPN) y becas competitivas sin que el precio sea una barrera de entrada para las familias que buscan ese equilibrio.