La evasión fiscal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no solo afecta a los trabajadores y su acceso a derechos esenciales, sino que también conlleva graves consecuencias legales y fin...

La evasión fiscal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no solo afecta a los trabajadores y su acceso a derechos esenciales, sino que también conlleva graves consecuencias legales y financieras para los empleadores

La evasión fiscal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ocurre cuando los patrones o empleadores incumplen con sus obligaciones legales respecto al registro, las contribuciones o los reportes que deben presentar. Esto afecta tanto los derechos de los trabajadores como la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Consecuencias de la evasión fiscal en el IMSS

Las principales consecuencias de la evasión fiscal en el IMSS son las siguientes:

Para los trabajadores:

Pérdida de acceso a servicios médicos y prestaciones del IMSS.

Limitaciones en la acumulación de semanas cotizadas para su pensión.

Desprotección en caso de accidentes o enfermedades laborales.

Para los patrones:

Multas severas y recargos por parte del IMSS.

Denuncias penales en casos de fraude fiscal o uso de empresas simuladas.

Daño a la reputación y posibles sanciones adicionales por parte de la Secretaría de Hacienda.

Para el Estado:

Menores ingresos para financiar el sistema de seguridad social.

Incremento de la informalidad laboral y la desigualdad social.

De acuerdo con la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, actualmente se tienen identificados diversos comportamientos relacionados con esquemas de evasión fiscal.

Esquemas de evasión fiscal identificados por el IMSS

Al participar en el 6° Congreso de Compliance, organizado por Thomson Reuters, la funcionaria explicó los principales comportamientos de evasión fiscal detectados:

Subcontratación Las llamadas "empresas de papel", que subdeclaran más del 400% del salario real de los trabajadores. Al ser regularizadas, los salarios reportados pasan de $200 a $1,000 pesos, mostrando la enorme brecha en las cifras. Planes de pensión Empresas de outsourcing que se presentan como administradoras de negocios y subdeclaran en un 261% los salarios. Tras la regularización, las cifras declaradas aumentan proporcionalmente. Bonos de productividad y PTU Subdeclaración del 105% mediante pagos a terceros (sindicatos, asociaciones patronales o sociedades civiles). En este caso, se utilizan esquemas sindicales para excluir ciertas cuotas del Salario Base de Cotización (SBC). Omisión de inscripciones de trabajadores Especialmente por parte de prestadoras de servicios especializados en contratos públicos federales, afectando a más de 40,000 trabajadores.

¿Cómo evitar problemas con el IMSS?

La directiva del IMSS destacó que los patrones deben ser cautelosos con este tipo de prácticas. Además, recomendó revisar los criterios establecidos en los Acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, disponibles para consulta pública.

Las autoridades han reforzado la vigilancia sobre estos esquemas, y las sanciones pueden ser severas para quienes sean sorprendidos incurriendo en evasión fiscal. Cuidar la transparencia y el cumplimiento legal no solo protege a los trabajadores, sino que también salvaguarda a las empresas frente a posibles daños legales y reputacionales.