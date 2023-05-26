Expertos coinciden en que el RESICO está muy por debajo de la cifra de contribuyentes que se prevé pueda captar En 2022 se implementó el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), al que el fisco mexicano calcula una meta potencial de 10.2 millones de contribuyentes. Sin embargo, el nuevo régimen fiscal va creciendo, pero muy lentamente. Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que al cierre del primer trimestre del 2023, **el RESICO concentró 3 millones de contribuyentes,**según reporta Reforma. Este régimen entró en vigor en 2022 y al cierre de marzo de dicho año ya contaba con 2 millones 491 mil contribuyentes. Es decir, que en un año apenas se sumaron 509 mil personas más, según datos del SAT. Reforma indica que el fisco no dio fecha para llegar a su potencial de más de 10 millones, y señala que expertos coinciden en que el RESICO está muy por debajo de lo que se prevé pueda captar: Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, considera que es poco el crecimiento, sobre todo si se considera que a inicios del año pasado se sumaron los que estaban en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y se fueron al RESICO. Un total de 313 mil migró al nuevo régimen tras cumplir con los requisitos y un millón 136 mil permaneció en el RIF, mientras que el resto fue cambiado al Régimen de Actividad Empresarial y Profesional. Pero la especialista señaló que una razón que puede explicar su lento avance, es que la autoridad fiscal no ha puesto suficiente interés para lograr que personas que trabajan en la economía informal migren a la formalidad. (Imagen: El Contribuyente) Juan Ignacio López, socio de GLZ Abogados, especialista en consultoría y litigio fiscal, opinó que la falta de difusión de dicho programa, sumada a la complicación de obtener citas y realizar trámites en el SAT, han provocado que no se lleguen a las metas. Ante ello, añadió, es necesario modificar la estrategia de difusión y solucionar los rezagos en citas del SAT. Reforma también indicó que el RESICO busca facilitar el pago de impuestos y sumar más contribuyentes, y tiene, entre otras bondades, una reducción de tasas impositivas, porque en este régimen son de uno por ciento a 2.5 por ciento.

Con información de Reforma.