Algunos asalariados creen que sólo por presentar su declaración anual el SAT les devolverá impuestos… pero no siempre es así Las personas físicas que obtuvieron ingresos por salarios pueden acredit...

Algunos asalariados creen que sólo por presentar su declaración anual el SAT les devolverá impuestos… pero no siempre es así Las personas físicas que obtuvieron ingresos por salarios pueden acreditar el impuesto que su patrón les haya retenido. Esto les permite solicitar la devolución del saldo a favor que se genere. La fecha límite que tienen para presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el 30 de abril de cada año. Los asalariados pueden aplicar deducciones de gastos médicos, hospitalarios, funerarios, de colegiaturas, de donativos u otros y obtener un saldo a favor. (Imagen: El Contribuyente)

Mitos de la declaración anual

Sin embargo, aunque el SAT prometa una devolución automática de impuestos, no en todos los casos es así, por ello, el especialista Mario Beltrán, quien se ha popularizado en redes sociales por sus contenidos fiscales, expuso los mitos de la declaración anual de asalariados.