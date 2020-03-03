El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que en la secretaría que él dirige se respetarán las decisiones de las trabajadoras.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que en la secretaría que él dirige se respetarán las decisiones de las trabajadoras.

El día de ayer, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez publicó a través de su cuenta de Twitter que en la SHCP respetarían la libertad de quienes decidan participar en el paro nacional de mujeres que está programado este 9 de marzo #UnDíaSinNosotras. El secretario destacó que “cerrar las brechas de #género es un asunto de justicia social y de #igualdad que impacta en en el desarrollo social y en el crecimiento económico”. En un comunicado, la dependencia de gobierno recordó que el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, conmemora la lucha histórica de la mujer por alcanzar plena libertad de derechos fundamentales y por gozar igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Sin embargo, en el comunicado la dependencia reconoce que todavía estamos lejos de alcanzar la equidad de género, la libertad, y la posibilidad de vivir sin prejuicios, sin discriminación y sin violencia.

Conscientes de ese contexto, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contamos con un protocolo y mecanismos para combatir la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, sabemos que esto no es suficiente, por lo cual seguiremos trabajando en mejorar el clima laboral de nuestras colegas en la SHCP, informa el comunicado.

Al igual que contribuir a generar mejores condiciones de inclusión en el país. Respetaremos la libre voluntad de las mujeres que quieran participar en el paro #UnDíaSinNosotras. https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1234544730588864522

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